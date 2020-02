Asian Dub Foundation, Lildami, O'funk'illo i Ramon Mirabet, a les barraques del febrer

Asian Dub Foundation, Lildami, O'funk'illo i Ramon Mirabet són els caps de cartell de les noves barraques de Girona, que tindran lloc els dies 27, 28 i 29 de febrer. Després de l'anul·lació dels concerts a la Copa de les Fires de Girona, pels aldarulls de la sentència del procés, l'Ajuntament presenta un nou format amb menys dies de música i menys actuacions.

La programació inclou grups que ja estaven programats a l'octubre i d'altres de nou. Entre les absències més destacades hi ha Zoo, Oques Grasses, Buhos, Dosem i Ken Ishii, alguns dels quals han tancat la gira. A més, enguany hi haurà menys concerts. Mentre que per les Fires es van programar 20 grups perquè actuessin de nit a l'esplanada de la Copa, ara només n'hi tocaran onze. Tot i això, l'Ajuntament destaca que «es mantenen el gruix de la programació prevista per al passat mes d'octubre».

Durant aquests tres dies de festa es podrà gaudir de música diversa, de qualitat i amb una presència femenina important. Hi haurà propostes locals, nacionals, estatals i internacionals i s'hi tindrà en compte la formació i la creació local. L'espai de la Copa serà igualment l'escenari dels concerts, que començaran a les vuit del vespre cada dia. El dissabte, a més, hi haurà activitats familiars al migdia.

La nova banda gironina, Kumbara, inaugurarà l'escenari el dijous 27 de febrer. Es tracta d'un grup que fusiona estils com el latin, el reggae i l'electrònica, en un directe potent, festiu i ballable. També actuaran en aquesta primera nit el grup punter del punk rock en català, els tarragonins Crim, i la banda provinent de Londres Buster Shuffle.

El segon dia, el divendres 28 de febrer, actuaran dos dels caps de cartell de la programació: el grup londinenc Asian Dub Foundation i l'artista Lildami. La banda internacional Asian Dub Foundation, creada el 1993, arriba per primer cop a Girona amb el seu directe espectacular. El seu so únic és una barreja de jungle, dub i hip-hop amb sonoritats de la tradició asiàtica. El grup estrenarà temes a Girona.

Més tard, el traper terrassenc Lildami, guanyador del Premi Cerverí 2019 a la millor lletra de cançó editada en català, oferirà les seves cançons de lletres intel·ligents, punyents i iròniques que l'han convertit en un referent de la música urbana al nostre país. El mateix dia també actuarà el quartet femení Ira –un grup de rap transgressor provinent de Vallecas que pretén una transformació social amb base feminista– i les Balkan Paradise Orchestra, també conegudes com BPO –un conjunt format per onze dones instrumentistes de vent i percussió amb música de tradició balcànica.

El darrer dia, el dissabte 29 de febrer, serà la jornada més atapeïda amb concerts a la nit però també amb actuacions durant el dia adreçades a un públic més familiar. Ramon Mirabet, el més que conegut músic de Sitges, i els sevillans O'Funk'illo seran els protagonistes de la nit. També la música negra tindrà un paper destacat, amb els concerts de la Black Music Big Band, i el grup barceloní Maruja Limón arrodonirà la nit amb la seva música vital que oscil·la entre el flamenc, el pop i els ritmes llatins.

Pel que fa a les activitats de dia, s'ha programat el concert de 2princesesbarbudes a les 12 h; un vermut rock a les 13 h amb La Tosca Brava; i l'espectacle dels Trons de l'Onyar, a les 19 h. D'altra banda, no hi haurà barraques, sinó una barra comuna gestionada per les entitats.