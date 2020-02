Girona ha de pagar 155.000 euros més del previst per quatre expropiacions

Quatre sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) han servit per confirmar que l'Ajuntament de Girona haurà de pagar uns 155.000 euros més del que volia per quatre expropiacions de diferents propietats a l'edifici número 6 de la pujada de Sant Feliu. A més, el jutge condemna l'Ajuntament a pagar les costes del procés judicial en els quatre casos.

Les expropiacions van arrencar després d'un pla aprovat inicialment a inicis de l'any 2011 i que implicava diferents immobles de la pujada de Sant Feliu i també del carrer Ballesteries. Es preveia enderrocar tres edificis per fer més visible la muralla medieval i la torre Bosch Monar i per construir dos ascensors públics. Un havia de servir per enllaçar amb la Casa Pastors i la plaça de la Catedral, i l'altre per accedir al Museu d'Història de la ciutat. Aquesta és precisament la finca que va motivar de les quatre expropiacions que han acabat a judici. Tot i que aquestes expropiacions van seguir tirant endavant, l'ambiciós projecte municipal es va anar reduint en considerar, per exemple, que la muralla no tenia tant valor com el que se li havia pressuposat.

Pel que fa a l'edifici de la pujada de Sant Feliu número 6, l'Ajuntament va assenyalar un preu per les diferents plantes de l'immoble i els propietaris de quatre de les pisos (la planta baixa, l'entresòl i dos pisos superiors) van considerar que el consistori gironí tirava a la baixa. En no estar-hi conformes, el cas dels quatre propietaris va acabar al Jurat d'Expropiació de Catalunya, que en tots els casos va decidir augmentar el valor de les propietats. Cada una de les valoracions era entre 35.000 i 40.000 euros més del que havia assenyalat l'Ajuntament.

Per exemple, en un cas, el consistori xifrava l'expropiació en 93.197 euros i el Jurat d'Expropiació va valorar la finca en 133.034 euros. Són 39.837 euros de diferència. La suma dels quatre casos arriba als 155.404 euros extres.

L'Ajuntament va recórrer la decisió del Jurat d'Expropriació dels quatre casos, però el TSJC ha desestimat la petició de revisió dels advocats municipals i, a més, li fa pagar les despeses causades pel procediment.

El cas va sobrevolar el darrer ple municipal, on es va donar compte de les quatre sentències. La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, va demanar més informació sobre l'assumpte i va preguntar si es continuaria el procediment i si es presentaria algun recurs, tenint en compte que en primera instància ja s'havia condemnat l'Ajuntament a pagar les despeses del procés judicial. En aquell moment, la tinenta d'alcaldia de Règim Interior i Hisenda, Maria Àngels Planas, va explicar que els serveis jurídics ho estaven estudiant. Finalment, però, el consistori ha decidit no insistir i acceptar la sentència.