Girona valora l'estat de les obres del Molí per possibles incompliments

L'Ajuntament de Girona ha obert un informe per valorar l'estat d'execució de les obres de la Central del Molí, l'emblemàtic edifici del carrer Santa Clara que fa més de dos anys que està en obres. Els tècnics avaluen la quantitat i la qualitat dels treballs que està duent a terme l'empresa Comsa Service Facility Management per possibles incompliments en el contracte.

Les obres, que han de convertir l'edifici en oficines municipals de recaptació, van començar el desembre del 2017 amb la previsió que duressin 15 mesos i estiguessin llestes el març de l'any 2019. La troballa de restes medievals a l'edifici va fer alentir els treballs i es van prorrogar fins a finals de l'any passat. Una data que tampoc s'ha complert i, ara, l'Ajuntament ha obert un informe per saber què ha passat. El cas podria acabar amb la resolució del contracte i, fins i tot, amb una sanció. «En els informes tècnics i jurídics es veurà el grau d'incompliments que s'han portat a terme en l'execució de l'obra i, a partir d'aquí, prendrem una decisió», explica el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament, Lluís Martí. Afirma que el procés està iniciat i que no pot aportar més detalls perquè encara no hi ha una resolució.



Els usos de l'edifici

La central elèctrica El Molí de Girona es va posar en funcionament el 24 de juliol de 1886 i és la planta més antiga de la séquia Monar, que acaba desembocant al riu Onyar després de recórrer Salt i Santa Eugènia. La central va ser creada per Narcís Xifra i proporcionava corrent elèctric a diversos carrers de la ciutat i a les indústries del Mercadal. Aprofitava un saltant d'aigua de la séquia Monar que movia una turbina i proporcionava l'energia. A poc a poc va anar perdent utilitat. No obstant això, el 1986, cent anys després de la seva inauguració, es van iniciar unes obres amb l'objectiu de permetre reprendre la producció d'electricitat.

La central conserva actualment certa activitat, connectada a la xarxa elèctrica. Al seu interior encara hi ha màquines i se sent l'aigua de la séquia que hi passa per sota abans de caure amb violència a l'Onyar.

Antigament, algunes de les plantes superiors de l'edifici havien acollit les brigades municipals. Sobretot, les encarregades d'arranjar els fanals i el sistema d'enllumenat de la ciutat. L'espai va quedar abandonat i es va convertir en un espai on dipositar trastos i deixalles.

El 2015 es va decidir convertir l'immoble en un espai cívic amb espai per a casal d'avis i per a l'associació de veïns. Les obres es van adjudicar a la promotora Actia Iniciativas SL, que va fer fallida quan portava un mes treballant-hi. Havia ofert 874.357,53 euros i el preu de sortida era d'1.245.701,00 euros. Aprofitant que la gent gran no veia de bon grat l'edifici i que s'havien paralitzat les obres, es va decidir que l'espai cívic s'acabés ubicant a la plaça Jordi de Sant Jordi, on està actualment.

Mentrestant, l'Ajuntament va optar per canviar el projecte al Molí i posar-hi oficines de recaptació, multes i gestió tributària de l'Ajuntament. Els treballs es van adjudicar a Comsa Service Facility Management, per 1.025.801 euros.

Les obres van començar el desembre del 2017 i mesos més tard, el febrer del 2018, gràcies a les obres es van poder documentar restes medievals del segle XIV de l'antic rec comtal i del Molí de Baix que encara es conserven sota el carrer de Santa Clara i que connecten amb el riu Onyar. La troballa a la part subterrània de l'edifici va obligar a fer un replantejament de certs aspectes de les obres, cosa que va alentir els treballs. I ara, s'han tornat a demorar i no hi ha data de finalització.