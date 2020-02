Salt impulsa un 'escape room' sobre educació sexual durant l'hora del pati als instituts

El Punt d'Informació Juvenil als Centres d'Educació Secundària de Salt (Gironès) han organitzat un 'escape room' sobre educació sexual als instituts. La iniciativa s'ha fet durant aquesta última setmana a l'hora del pati en els diferents centres de secundària de Salt. Aquest 'escape room' planteja preguntes als adolescents que han de respondre correctament si volen aconseguir una clau. Les preguntes els porten a reflexionar sobre aspectes com ara els mètodes anticonceptius o l'homosexualitat. Cada clau que aconsegueixen els permet obrir una caixa o una maleta que els condueix fins a una troballa final que ha de permetre superar el joc als participants.

L'activitat està organitzada pel Punt d'Informació Juvenil als Centres d'Educació Secundària (PICES) i s'ha portat als centres de la mà del projecte Infovip. Es tracta d'un conjunt de nou adolescents d'entre 3r i 4t d'ESO dels instituts saltencs que s'encarreguen de fer de pont entre els alumnes de l'institut i l'Ajuntament de Salt.

Els infovips, o corresponsals de joventut, porten campanyes informative del PICES a dins dels centres, com ara l''escape room' sobre educació sexual. Davant de la bona rebuda per part dels estudiants de secundària d'aquesta iniciativa, el PICES es planteja fer activitats similars per parlar de temes com ara les drogues, el racisme, l'alimentació o l'assetjament escolar. Per la seva banda, l'Àrea de Juventut de Salt ja ha avançat que utilitzaran aquest format de cara a futures dinàmiques que s'organitzin.