Denuncien que han apartat una treballadora municipal de la ràdio de Sarrià de Ter

Els col·laboradors de la ràdio de Sarrià de Ter denuncien, a través d'un manifest que compta amb més de 200 suports, que l'Ajuntament ha apartat una treballadora municipal de l'emissora. Es tracta de Neus Mercader, una de les fundadores de la ràdio i locutora. Els signants demanen la seva restitució i defensen el treball i la trajectòria de la treballadora.

Segons ha pogut saber aquest diari, l'Ajuntament va obrir un expedient a Mercader i a finals de novembre se la va apartar de la feina, tot i que segueix cobrant. L'alcalde de Sarrià, Narcís Fajula, assegura que estan negociant amb la treballadora i que, «per no afectar les parts», no vol pronunciar-se sobre aquesta qüestió fins que es resolgui l'expedient. Una situació que ja fa més de dos mesos que dura i que encara no s'ha resolt.

D'altra banda, els col·laboradors critiquen la gestió actual de la ràdio de Sarrià. Mentre que abans l'emissora estava gestionada directament des del consistori, a través de l'Associació Cultural Ona Sarrià, ara el servei està externalitzat a una empresa: a Digital Hits, que va guanyar el concurs públic.

Els col·laboradors es mostren preocupats pel «model de ràdio que sembla voler imposar l'empresa concessionària» i per la «despreocupació que sembla tenir el govern municipal» en el canvi d'aquest sistema. Afirmen que la ràdio sempre s'ha caracteritzat per la informació local i la participació ciutadana, i que ara tot això està «en risc». A més, els col·laboradors exposen que amb «la suspensió de feina» de Mercader veuen «perillar el model de promoció de la informació i la participació local», valors que segons expliquen «han definit els més de trenta anys de vida de Ràdio Sàrria».

Davant d'això, des de Digital Hits afirmen que existeix un plec de clàusules molt estrictes i que les estan complint. Afegeixen que en cap cas s'ha negat la participació de ningú a la ràdio.



La pressió de l'oposició

Envers aquesta situació, els grups de l'oposició de Sarrià van demanar explicacions a l'equip de govern (ERC) en l'últim ple, que es va celebrar fa dues setmanes. Els partits van posar de manifest diferents preocupacions sobre el funcionament actual de l'emissora local i van reivindicar el paper de la treballadora municipal. Tot i això, el govern va exposar que fins que no es resolgui el cas no poden pronunciar-se per no vulnerar drets personals.



Degoteig de participació

La situació ha provocat un degoteig de col·laboracions a la ràdio. Diferents persones i partits polítics han exposat per les xarxes socials que temporalment han decidit no assistir a la ràdio. És el cas de Roger Casero, qui anava setmanalment a la ràdio a parlar sobre el món laboral dins el magazín informatiu del matí. Al desembre, però, va decidir «suspendre la col·laboració» fins que no s'aclareixi aquesta situació. I així continua.

També alguns partits polítics han pres aquesta decisió. Poble Actiu Sarrià de Ter no assistirà més a les converses o entrevistes als regidors de la ràdio «fins que es resolgui el cas i l'expedient de la treballadora municipal».

El PSC també ha escollit «no participar en la ràdio» fins que no se solucioni el cas. A més, el partit va presentar una moció a l'últim ple perquè la ràdio s'estableixi com a servei públic. El text, però, no va ser aprovat perquè el govern hi va votar en contra.

Tant el PAS com el PSC han donat suport al manifest dels col·laboradors, igual que JxSarrià. El document es va publicar el dijous i en cinc dies ja compta amb més de 200 signatures.