L'UCI del Trueta ha atès quatre ferits greus per xocs en patinet elèctric

Quatre persones han ingressat a l'UCI de l'hospital Josep Trueta de Girona, els darrers mesos, després de caure amb un patinet elèctric i fer-se un traumatisme cranial greu. Ho ha exposat el cap del servei de Medicina Intensiva, també anomenat UCI (unitat de cures intensives), Josep Maria Sirvent. Almenys dos dels casos han passat a la capital gironina. Els quatre casos són els més extrems entre els accidents que s'estan produint per part d'usuaris d'aquest mitjà de transport revolucionari i que té molts adeptes però també molts detractors.

Les dades d'accidentalitat d'aquest tipus de vehicle encara són poc precises i, en ocasions, s'hi inclouen també els patinets no elèctrics que molts joves utilitzen per fer cabrioles, però l'augment de sinistralitat amb la implicació d'aquest mitjà de transport és evident. A Barcelona, per exemple, els vehicles de mobilitat personal amb motor (bàsicament patinets) implicats en sinistres gairebé es van quadruplicar, i van passar de 129 l'any 2018 a 490 l'any 2019.

Precisament, el cap de l'UCI del Trueta ha donat a conèixer aquests quatre casos per reclamar que l'Ajuntament de Girona s'arremangui per enllestir la redacció de l'ordenança que ha de regular l'ús d'aquest mitjà de transport per la ciutat.

L'ús del casc, la necessitat de contractar una assegurança, els espais concrets per on poden passar, la velocitat màxima que han d'assolir, la utilització d'il·luminació o la quantitat de persones que poden pujar-hi són alguns dels aspectes que els darrers mesos reiteradament estan debatent i que han provocat l'aparició d'algunes normatives.

A l'agost, la regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda, admetia que era «urgent» comptar amb una ordenança perquè «cada vegada n'hi ha més». Un text que serviria per poder «regular l'ús d'aquest vehicle d'una forma senzilla amb normes clares i entenedores per a l'usuari», segons va exposar. Esperava que a finals d'any ja hagués sortit la normativa estatal per, a partir d'asquesta, fer l'ordenança municipal. A meitat del mes de desembre, la DGT va donar indicacions als ajuntaments i les policies locals sobre com regular la seva circulació. Poc després el consistori gironí va explicar que ja estava treballant en l'ordenança municipal i que esperava tenir-la enllestida el primer semestre d'aquest 2020.

El consistori preveu que aquests vehicles puguin circular per vies ciclistes, plataformes úniques amb limitació de velocitat a 20 km/h i preferència per a vianants i a la calçada de carrers de preferència per a vianants, a una velocitat màxima de 30 km/h.

Pel que fa a les bicicletes, la resta de cicles sense motor i les bicicletes de pedaleig assistit, es manté la prohibició de circular per les voreres, tot i que podran fer un ús ampli de l'espai urbà perquè podran passar per parcs, vies ciclistes i la calçada, a més de plataformes úniques amb limitació de velocitat a 20 km/h i preferència per a vianants i en la calçada de carrers de preferència per a vianants amb una velocitat màxima permesa de fins a 30 km/hora.

La nova ordenança preveu també modificar la velocitat màxima en les vies ciclistes, passant dels 30 als 15 km/hora per raons de seguretat, i afegeix que la velocitat en els punts de connexió entre vies ciclistes no pot sobrepassar els 6 km/hora.

Els patinets elèctrics amb seient s'hauran de matricular, hauran de tenir permís de circulació de ciclomotors i assegurança obligatòria i hauran de portar casc de protecció. Aquests vehicles només podran circular per calçades on està permesa la circulació de vehicles a motor.