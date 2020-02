Detecten 29 pisos amb la llum punxada en un nou operatiu a Font de la Pólvora

Nou operatiu per combatre el frau elèctric a la Font de la Pólvora de Girona. És el primer que es fa d'ençà que es va engegar la prova pilot per posar fre als talls de llum que viu el barri. Els Mossos, la Policia Municipal i tècnics d'Endesa han comprovat fins a 284 escomeses de diferents carrers i han detectat 29 habitatges amb la llum punxada. Nou d'aquests pisos, precisament, es troben al carrer Mimosa. Aquí és on s'han sectoritzat els diferents blocs, situant els fusibles dins un armari davant de cada edifici. La resta de pisos que defraudaven la llum s'han trobat als carrers Avellaner, Roure i Castanyer. Segons informa Endesa, un cop desconnectats, el consum d'electricitat als diferents carrers ha baixat entre un 46% i un 74%.

L'operatiu policial per combatre el frau elèctric, i detectar aquells habitatges que tenien la llum punxada, s'ha dut a terme aquest matí. Ha mobilitzat agents de seguretat ciutadana dels Mossos d'Esquadra, efectius de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) i patrulles de la Policia Municipal. Els agents han acompanyat els tècnics d'Endesa a revisar les diferents escomeses, per veure quines d'elles estaven connectades a la xarxa de manera irregular.

En total, s'han detectat 29 fraus: nou al carrer Mimosa, nou a l'Avellaner, set al Roure, i els quatre últims, al Castanyer. En alguns casos, les connexions il·legals, fins i tot, havien arribat a socarrimar les caixes de fusibles.

L'abast d'aquests fraus, a més, era evident. Segons informa Endesa, un cop s'han desconnectat de la xarxa aquells pisos que punxaven la llum, el consum d'electricitat als diferents carrers ha disminuït substancialment. En concret, entre un 46% i fins a un 74%, depenent de la zona.

El dispositiu a la Font de la Pólvora arriba, precisament, quan fa poques setmanes que va començar la prova pilot per combatre el frau elèctric en aquest barri de l'est de la ciutat, i posar fi als continus talls de llum que denuncien els veïns.

Precisament, les obres van començar al carrer Mimosa (un d'aquells on avui s'han detectat fraus). Per evitar que davant una sobrecàrrega tot el sector es quedés a les fosques, es van sectoritzar els diferents blocs. En concret, aquí n'hi ha vuit. S'han instal·lat uns armaris metàl·lics davant de cada edifici, que és on hi ha els fusibles (els comptadors, continuen a dins l'escala).

L'edifici, a les fosques; el carrer, amb llum

Amb la sectorització, cada vegada que hi hagi una sobrecàrrega –per exemple, perquè hi ha frau- saltarà la llum d'aquell edifici. Però a la resta del carrer, a diferència del què passava, els veïns continuaran tenint electricitat.

A partir d'aquí, la sectorització s'anirà estenent a d'altres carrers del barri. En paral·lel a les obres, l'Ajuntament també sensibilitza les diferents comunitats. Es parla amb els veïns perquè, si no ho tenen fet, regularitzin el seu comptador i s'analitza si el seu consum s'adequa amb la potència contractada.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ja va advertir que, un cop estigui tot fet, el consistori serà inflexible amb aquells que punxin la llum. I que es querellarà contra tots els veïns que cometin frau.