Detenen a Girona el sospitós de matar a cops de puny un home a Puigcerdà

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir de matinada a Girona el presumpte autor del crim de Puigcerdà. El sospitós de matar un paleta és un home de 33 anys i nacionalitat moldava. L'acusat hauria clavat una pallissa a la víctima i l'hauria estrangulat després de cometre un robatori. La víctima era un veí de Puigcerdà, de nacionalitat romanesa i de 62 anys. L'autòpsia haurà de confirmar la causa de la mort.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial del Pirineu dels Mossos d'Esquadra està a càrrec de la investigació. Demà està previst que el sospitós passi a disposició del jutge a Puigcerdà, on s'instrueix el crim.



Anant de copes

Des d'un primer moment, els Mossos d'Esquadra van focalitzar la investigació cap a aquest home, que va fugir de la Cerdanya després dels fets. La principal hipòtesi és que ambdós -víctima i agressor- van coincidir la nit de dissabte anant de copes en un bar i que el presumpte assassí va saber que aquest acabava d'obtenir una suma de diners considerable, uns 3.000 euros.

Després, l'agressor va anar a casa seva, situada al barri del Pont de Sant Martí, als afores de Puigcerdà. El va apallisar, li va clavar diversos cops i, finalment, el va escanyar fins a matar-lo. Un cop comès el crim va fugir de la comarca, on residia des de feia poc temps.

Els Mossos d'Esquadra li van seguir el rastre fins a la ciutat de Girona després de parlar amb testimonis de la zona que haurien vist que havien coincidit en un bar. El van arrestar ahir durant la matinada al barri de Santa Eugènia, a prop del pis on havia residit feia un temps i on viu part de la seva família.

Ahir al migdia, els Mossos van portar el detingut fins al pis, ubicat al passeig d'Olot, per tal d'escorcollar-lo i buscar proves que els condueixin a resoldre el crim. L'arrestat va anar acompanyat de l'advocat, Josep Prat, durant aquesta atuació d'investigació.



Roba i diners

Al domicili també hi van ser presents els investigadors i la lletrada de l'administració de justícia corresponent. Els agents van emportar-se diversos elements, com ara diners i la roba que havia portat el dia del crim, així com documentació. El mateix detingut va indicar als investigadors el lloc on hi havia la roba. Els investigadors també van emportar-se uns 500 euros. L'escorcoll del domicili de Santa Eugènia va durar un parell d'hores i, un cop finalitzat, els agents es van emportar de nou l'acusat i també caixes amb proves.

Veïns de l'edifici van explicar ahir que els familiars de l'acusat del crim de Puigcerdà viuen en dos dels pisos del bloc i que fa uns cinc anys que hi són. Pel que fa al detingut, afirmen que l'havien vist algun cop però que ara vivia a Puigcerdà. L'escorcoll va crear expectació en aquest punt del barri.