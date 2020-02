Una empresa ofereix fer la marquesina del parc Central per 100.000 € menys

L'empresa que ha guanyat el concurs públic per construir la marquesina entre les dues estacions de tren del parc Central ha hagut de justificar el preu tan baix que ha ofert per realitzar l'obra. L'Ajuntament no ho ha vist clar i li ha demanat que expliqui com aconsegueix rebaixar els costos sense posar en risc l'obra i respectar totes les normatives. En total, la rebaixa és d'uns 100.000 euros. El preu de sortida de la licitació era de 399.605 euros i la vencedora del concurs, Conspai SL, està disposada a realitzar la tasca amb 295.506 euros.

En total, s'havien presentat cinc empreses però la diferència econòmica d'aquesta societat amb les altres ha estat més que notable. El tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Lluís Martí, ha explicat que actualment els serveis tècnics estan revisant l'informe que ha entregat la societat. La petició de més informació a la possible adjudicatària quan aquesta ofereix un preu baix és habitual.

La idea és, precisament, evitar que l'obra quedi aturarada a mig fer per alguna problemàtica. Una situació, que, de fet, va passar en un anterior procés de licitació per aquesta mateixa marquesina. L'obra ja s'havia adjudicat a l'empresa Argon Informatica després d'oferir 331.672,95 euros a meitats de l'any 2017.

No obstant axò, el gener de l'any 2018, l'adjudicatària hi va renunciar en patir problemes econòmics. Va comunicar al consistori la renúncia quan ja s'havien signat tots els documents del contracte i això va impossibilitar concedir l'obra a la que havia quedat segona classificada. A més a més, l'adjudicació va quedar lligada al concurs de creditors de l'empresa i va dificultar que l'Ajuntament pogués rescindir ràpidament el contracte per fer un nou concurs. Tot plegat va provocar un retard notori.



La segona, pendent

Si la resposta donada per l'empresa no satisfà els tècnics municipals, els treballs podrien acabar adjudicant-se a la segona ofertant amb millor puntuació, Excavaciones Ampurdan 2000 SL, que va plantejar l'obra per 361.638 euros. El termini per acabar les obres és de quatre mesos un cop comencin els treballs.

La infraestructura servirà de coberta i ha de servir per donar aixopluc en cas de pluja o per protegir-se del sol. La marquesina ha de substituir el finger que fa uns anys connectava el vestíbul de la Renfe amb l'estació del TAV de Girona. Aquest passadís cobert va acabar essent enderrocat el setembre del 2017.

L'Ajuntament va decidir tirar a terra el passadís cobert després d'una assemblea veïnal a Sant Narcís, amb la presència de l'equip de govern. Els veïns consideraven que aquella estructura no dotava de «transparència» el parc Central i impedia creuar-lo d'un costat a l'altre, tal com es podia fer abans de les eternes obres per fer arribar l'alta velocitat a la ciutat.