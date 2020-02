Girona renova part del mobiliari urbà de la Devesa i elimina cablejats obsolets

L'Ajuntament de Girona ha començat a renovar part dels bancs que hi ha als jardins del parc de la Devesa i eliminar cablejats obsolets del Camp de Mart. En la millora del mobiliari urbà, els tècnics de Sostenibilitat van estudiar quins són els bancs de pedra -considerats com a elements patrimonials- que calia mantenir i quins s'havien de substituir (una vintena). Per altra banda, l'Ajuntament també va instar a Fira de Girona que digués quins cablejats del Camp de Mart havien quedat obsolets per poder-los retirar. Es tracta de línies de telèfon i megafonia que creuen el parc, però que fa anys que han quedat en desús. Es calcula que es retirarà un quilòmetre de cablejat.

Per altra banda, aprofitaran per deixar els elements de megafonia i col·locar correctament els cables que encara funcionen. Properament també es canviaran les papereres del parc per nous models que segueixin la línia que hi ha a la resta de la Devesa.

Aquestes accions formen part dels acords arribats amb ERC a canvi de donar suport al Pla de govern municipal del 2019-2023 i també el vistiplau dels republicans als pressupostos de 2019.