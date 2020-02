Una mossa fora de servei permet detenir un home que va robar amb unes tisores a Sant Narcís

Agents dels Mossos d'Esquadra de Girona van detenir el dia 3 de febrer un home de 24 anys i veí de Salt, com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació al barri de Sant Narcís.

Els fets van tenir lloc pels volts de les nou del vespre quan una agent fora de servei es trobava circulant amb el seu vehicle particular per Girona. Mentre conduïa, just a la cruïlla del carrer Mare de Déu del Mont amb el carrer Mallorca, va veure com un home vestit de fosc s'acostava a un ciutadà amenaçant-lo amb un objecte allargat, possiblement una arma blanca.

L'agent, que va presenciar el robatori violent, va requerir l'autor des del seu vehicle en circulació. En fer-ho, el lladre va començar a córrer i va fugir del lloc dels fets.

La mossa va parlar amb la víctima i va constatar que, efectivament, aquell home l'havia amenaçat amb un objecte tallant i li havia pres el seu telèfon mòbil.

Immediatament va donar l'alerta i, per compte propi, i amb la participació de diverses dotacions policials de paisà i uniformades, van iniciar una recerca conjunta.

Poc després l'agent va veure com en una de les travessies de la carretera de Santa Eugenia uns mossos de paisà estaven identificant un home que coincidia plenament amb l'autor del robatori. En l'escorcoll li van intervenir unes tisores d'uns tretze centímetres i uns guants de color fosc.

El treball policial coordinat entre aquesta agent fora de servei i les patrulles de la comissaria de Girona van permetre la detenció del presumpte autor.

El detingut, a qui li consten antecedents policials, va passar el dia 4 de febrer a disposició de jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual en va decretar al seva llibertat amb càrrecs.