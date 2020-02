Netegen la brossa de l'Onyar a la plaça Catalunya de Girona

Neteja del riu Onyar al centre de Girona. Les restes d'arbres, alguns de grans dimensions, que havien quedat acumulades als pilars de la plataforma que cobreix l'Onyar a la plaça Catalunya de Girona, han començat a ser retirades aquest dimecres. Amb l'ajuda d'una "màquina oruga", diferents operaris han recollit els troncs i altres restes vegetals arrossegats per la crescuda del riu durant el temporal Gloria. Precisament ahir, la Generalitat va aprovar aquest dimarts destinar 10,7 milions d'euros per reparar les lleres de les conques internes afectades pels aiguats dels dies 22 i 23 d'octubre del 2019. Els serves tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua han efectuat una valoració de les actuacions necessàries per restaurar els danys produïts.