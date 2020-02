El Santa Caterina estrena un espai lúdic per a l'hospital de dia pediàtric

L'hospital Santa Caterina de Salt ha posat en funcionament un nou espai per a l'hospital de dia pediàtric amb l'objectiu de millorar l'atenció, confort i benestar dels nens que s'han de preparar per a una cirurgia o que s'estan recuperant d'una intervenció. El servei, ubicat a la planta de pediatria, està dotat de tres butaques i d'una àrea de joc amb la previsió d'ampliar la seva capacitat amb tres butaques més al llarg de l'any. A partit de demà s'incorporarà un cotxe elèctric per a nens. És una donació del concessionari Àngel Blanch i transportarà els joves pacients a quiròfan amb l'ajuda dels professionals o pares que guiaran el vehicle a distància.

"Es tracta d'un espai pensat per als nens, perquè estiguin tranquils i distrets en companyia dels pares o familiars, tant abans com després de l'operació", apunta la directora infermera del Santa Caterina de Salt, Núria Batlle.

El nou hospital de dia s'ha posat en marxa gràcies a la reconversió de l'àrea que havia estat destinada a la Unitat d'hospitalització psiquiàtrica infantil, un servei ubicat actualment a l'edifici SALT del Parc Hospitalari Martí i Julià. Els nens són atesos per l'equip infermer de pediatria de la mateixa planta. Abans de la reconversió d'aquest espai, els pacients adults eren atesos a l'hospital de dia situat a la planta baixa on també s'atenien els infants.



Les xifres del 2019

L'hospital de dia del Santa Caterina atén uns 300 pacients pediàtrics l'any procedents de la Regió Sanitària de Girona, ja que el Servei de Cirurgia Pediàtrica és un dels serveis compartits dels hospitals Santa Caterina i Trueta. El centre del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt atén sobretot la cirurgia infantil major ambulatòria, mentre que el de referència de Girona s'hi duen a terme les intervencions de major complexitat que requereixen ingrés, així com els procediments que no requereixen ingrés però que són de més risc.

Durant el 2019, aquest hospital de dia va atendre 293 nens, dels quals, un 97% va ser per cirurgia sense ingrés com ara circumcisions, hèrnies umbilicals o orquidopèxies (intervenció quirúrgica per fer baixar els testicles dins de l'escrot). Del total de pacients, un 78% van ser nens i el 22%, nenes. L'edat mitjana dels pacients va ser de 8 anys en el cas dels nens i 7, en les nenes.