Compren amb 12.000 euros mascaretes i vestits de protecció a Girona per enviar-los a la Xina

Compren amb 12.000 euros mascaretes i vestits de protecció a Girona per enviar-los a la Xina Associació Siwei

L'Associació Siwei d'Intercanvi Cultural Xina-Catalunya ha comprat mascaretes i vestits de protecció valorats en 12.000 euros a un magatzem de Girona per enviar-los a la Xina. La primera tongada de material va anar a parar a la ciutat de Wuhan; la segona, a la província de Jiangsu, i la tercera la faran arribar en els propers dies a Pequín.

L'entitat té seu al barri de Santa Eugènia de Girona, i també a Figueres, Olot i Vic. Entre aquestes quatre localitats, han aconseguit reunir 12.000 euros per comprar mascaretes, vestits de protecció i gases. Aquest material servirà per ajudar a abastir els hospitals de la Xina, país on s'ha originat el brot del coronavirus.

La presidenta de l'entitat gironina, Yanping Huo, explica que han tingut dificultats per trobar mascaretes a Girona. «Primer vam anar a les farmàcies, però tenien poc estoc», afirma. Així que van decidir anar als magatzems J. Touron, dedicats al subministrament de material mèdic hospitalari i de laboratori, que estan situats al polígon Abastaments, on hi ha el MercaGirona. En total, han pogut comprar més de 6.500 mascaretes, més de 1.660 vestits de protecció i 500 gases.

Tot el material ha estat repartit entre Wuhan i Jiangsu. En un primer moment, es van enviar a la primera destinació 5.500 mascaretes i 1.160 vestits de protecció. A l'altre destí hi van enviar 1.000 mascaretes, 500 vestits de protecció i 200 gases. Ara, estan preparant més material per fer arribar a la ciutat de Pequin.

L'Associació Siwei d'Intercanvi Cultural Xina-Catalunya té la seva seu a Santa Eugènia, concretament a l'avinguda de Sant Narcís. Una de les principals activitats que organitza l'entitat són classes de xinès perquè els més petits puguin aprendre l'idioma. Vuit professores duen a terme les classes, a les quals assisteixen uns 150 nens i nenes. D'altra banda, també realitzen festivals i actes envers les tradicions i la cultura xinesa. L'últim acte que van celebrar va ser l'Any Nou xinès al col·legi Pare Coll de Girona.