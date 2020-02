Un conductor begut s'estampa contra un arbre de dins d'una rotonda de Sarrià

Els Mossos d'Esquadra de Girona van detenir el dia 2 de febrer un home, de 26 anys i veí de Girona, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit. El conductor va entrar dins d'una rotonda de Sarrià i va xocar contra un arbre. Anava begut i la seva filla no duia cap sistema de retenció infantil.

Al voltant de les 3 de la matinada del mateix dia 2, agents de trànsit estaven fent un control de drogues i alcoholèmia a la carretera N-II, al seu punt quilomètric 721, dins el terme municipal de Sarrià de Ter, quan van ser alertats que un turisme s'havia accidentat en una rotonda a uns 200 metres de la seva posició.

Els mossos s'hi van dirigir ràpidament i una vegada a lloc, van trobar-hi un turisme que havia sortit de la via, havia impactat amb la senyal que marca el giratori, havia pujat sobre la rotonda i finalment havia impactat contra un arbre que hi havia al mig. Al costat del cotxe hi havia una dona molt nerviosa i una nena petita, que presentava ferides a la cara.

Els agents van activar els serveis mèdics, que van traslladar la mare i la menor a l'Hospital Josep Trueta de Girona. També van comprovar que la nena estava viatjant sense utilitzar els sistemes de retenció infantil, fet que van sancionar.

Els policies també van observar que el conductor del cotxe podria trobar-se sota els efectes de les begudes, fet pel qual li van fer la prova de detecció, a la qual va donar un resultat positiu de 0,52, el doble de la taxa permesa. El conductor va quedar detingut per conduir sota els efectes de les begudes alcohòliques.

El detingut va quedar citat per presentar-se davant l'autoritat judicial instructora del cas quan sigui requerit.