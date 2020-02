Critiquen l'operatiu «desproporcionat» contra el frau elèctric a Font de la Pólvora

La Plataforma per la Dignitat de Font de la Pólvora ha criticat l'operatiu contra el frau elèctric que es va fer aquest dimecres al barri. Acusen Endesa d'haver anat a la seva i asseguren que el dispositiu va ser del tot "desproporcionat" i "perjudicial", sobretot perquè arriba quan fa poc que s'ha engegat el pla per intentar posar fi als talls de llum. De fet, la plataforma critica que al carrer Mimosa, on ja s'ha fet l'obra per treure els fusibles dels blocs, s'hagin desconnectat de la xarxa veïns que estaven fent els tràmits per regularitzar el seu comptador. Per la seva banda, l'Ajuntament de Girona diu que "desconeixia" que es volgués fer l'operatiu i demana a la companyia Endesa que no tramiti les denúncies.

L'operatiu contra el frau elèctric es va fer ahir al matí i va durar unes tres hores. Durant el dispositiu, els Mossos d'Esquadra, acompanyats per tècnics d'Endesa, van inspeccionar 284 escomeses i van detectar 29 habitatges que punxaven la llum, repartits entre els carrers Mimosa, Avellaner, Roure i Castanyer.

La Plataforma per la Dignitat Font de la Pólvora ha criticat que aquest operatiu s'hagi fet, precisament, quan fa poc que s'ha engegat el pla per intentar posar fi als talls que pateix el barri. De moment, les obres han començat pel carrer Mimosa. Aquí, s'ha sectoritzat cadascun dels vuit blocs que hi ha, traient els fusibles al carrer i instal·lant-los dins uns armaris metàl·lics. D'aquesta manera, en cas de sobrecàrrega, només saltarà la llum d'aquell edifici, però a la resta continuaran tenint electricitat.

Els veïns critiquen que l'operatiu d'ahir, però, demostra una "clara descoordinació" entre l'Ajuntament i Endesa. I pot acabar fent que molts veïns perdin "la confiança", perquè no entenen que s'hagi fet aquesta "batuda" en ple procés de regularització de comptadors. Sobretot en culpen a Endesa, a qui acusen d'anar a la seva i "incomplir la voluntat de totes les parts" per solucionar la problemàtica dels talls de llum al barri.

Famílies vulnerables

La plataforma posa com a exemple que s'hagin desconnectat de la xarxa "famílies vulnerables" del carrer Mimosa, que precisament ja havien iniciat "els tràmits per regularitzar el seu comptador". En aquest carrer, es van detectar nou connexions fraudulentes. Els veïns subratllen que, tot i que aquells veïns que pateixen vulnerabilitat van explicar la seva situació a la policia, i fins i tot "van ensenyar-los documents" que la demostraven, se'ls va acabar deixant sense llum.

Els veïns, en un comunicat, demanen a l'Ajuntament que denunciï públicament Endesa "per aquesta actuació policial" i que, si cal, "reclami responsabilitats". A més, la Plataforma per la Dignitat de Font de la Pólvora insisteix que el frau no és l'única causa dels talls de llum, sinó que la xarxa elèctrica és obsoleta, "desfasada i insuficient", i està plena de "connexions provisionals".

Com a exemple, exposen que d'ençà que dos blocs de la plaça Llimoner s'han desconnectat de la xarxa que abastia el carrer Mimosa, i s'han reconnectat a una altra, "els talls de llum s'han reduït considerablement al carrer Mimosa". La plataforma, però, subratlla que els problemes persisteixen, perquè aquest mes de gener el barri ha patit talls d'electricitat "sistemàtics" i hi ha habitatges que, durant gairebé una setmana, només han tingut "24 hores de llum".

No tramitar denúncies

La regidora de Drets Socials, Núria Pi, ha explicat que l'Ajuntament de Girona desconeixia l'operatiu contra el frau elèctric, i ha admès que, fent-lo, Endesa els ha "perjudicat". Per això, la regidora de Drets Socials també ha demanat a la companyia que no tramiti les denúncies per frau elèctric.

Sobretot, perquè ara fa pocs dies ha començat la part social del pla, i hi ha dos tècnics que van casa per casa a assessorar els veïns i informar-los sobre com han de regularitzar els comptadors. "Endesa no pot anar per lliure, perquè al darrere d'aquest pla hi ha moltes hores de feina", ha lamentat Núria Pi. La regidora ha dit que ara analitzaran quines són les famílies vulnerables a qui s'ha desconnectat de la xarxa i que, en paral·lel, es refaran els ponts amb l'associació de veïns i la Plataforma per la Dignitat de Font de la Pólvora.

En paral·lel, la regidora també ha explicat que l'operatiu d'ahir pot obligar a moure calendaris del pla per sectoritzar el barri i lluitar contra els talls de llum. Un cop enllestida l'obra al carrer Mimosa, i després que els tècnics informessin els veïns, el següent pas ja era el control policial. I si es detectaven connexions il·legals, la denúncia.

En paral·lel, a més, s'ha d'anar estenent la sectorització i treure les caixes de fusibles fora dels edificis d'altres carrers del barri. Després de Mimosa, el següent on s'ha de fer l'obra és Avellaner.