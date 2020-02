Marc Lamuà és reelegit primer secretari del PSC a Girona

Marc Lamuà ha revalidat el càrrec de primer secretari del PSC a les comarques gironines. La seva és l'única candidatura que es va presentar a les primàries que va obrir el partit, superant amb escreix el 20% dels avals necessaris de la militància.

El congrés que els socialistes gironins celebraran aquest cap de setmana a Platja d'Aro (Baix Empordà) el ratificarà en el càrrec i, com explica el mateix Lamuà, també permetrà "refer l'executiva" perquè sigui "més sòlida, compacta i resolutiva per encarar els reptes de futur". Lamuà, que va accedir a la primera secretaria ara fa tres anys, es fixa consolidar el PSC "com a força determinant" a comarques gironines i continuar impulsant "polítiques d'esquerra" per lluitar "contra les desigualtats".

Marc Lamuà va rellevar Juli Fernández com a primer secretari del PSC a Girona a finals de gener del 2017. Ara fa unes setmanes, el partit va obrir un procés de primàries –el càrrec dura tres anys- i la seva va ser l'única candidatura que es va presentar (superant el número d'avals necessaris que marca el reglament).

Ara, el PSC de les comarques gironines el ratificarà en el càrrec al congrés que celebrarà aquest cap de setmana. "Tornar a ser escollit i que cap altre company hagi optat a la primera secretaria posa en valor la feina que hem fet fins ara, genera confiança i és un aval al creixement que ha fet el PSC al llarg dels darrers cicles electorals", subratlla Lamuà.

Lamuà, que des del 2016 també és diputat a Madrid, assegura que encara aquest congrés "amb il·lusió". Serà el novè que celebra el PSC a les comarques gironines. Marc Lamuà subratlla que, de nou, durarà dos dies (dissabte i diumenge) i que s'ha escollit fer-lo a Platja d'Aro no només perquè allà els socialistes hi tenen l'alcaldia, sinó també per mostrar el suport del partit cap als municipis que s'han vist afectats pel temporal Gloria.

Dissabte mateix, els socialistes gironins ratificaran Lamuà com a primer secretari. Serà poc després de la inauguració, que farà la portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra. Durant aquell dia i l'endemà, abans de la clausura, que farà el primer secretari del PSC Miquel Iceta, els militants debatran el projecte d'executiva que presenti Lamuà.

"La idea principal que tenim és refer-la, perquè sigui més sòlida, compacta i especialment resolutiva per encarar tots els reptes de futur que ens vinguin", subratlla.



Impulsar el PSC

Marc Lamuà ja avança que, per al nou mandat que ara encara, els seus objectius són continuar impulsant el PSC i estendre's a més municipis, perquè el partit "sigui força determinant a comarques gironines". I en paral·lel, impulsar "polítiques d'esquerra" per combatre les desigualtats (tant socials com de gènere) i impulsar "el progrés sostenible" al territori.

El primer secretari gironí, de fet, resumeix allò que el guiarà parafrasejant el lema d'aquest novè congrés: 'Som l'esquerra'. "Creiem en la democràcia, la volem millorar i continuar essent determinants", afirma.

Lamuà, nascut a Palamós (Baix Empordà) el 1981 va entrar al Congrés després de les eleccions que es van celebrar el desembre del 2015. És llicenciat en Història i Història de l'Art per la UdG i doctorat en Arqueologia per la Rovira i Virgili (URV).