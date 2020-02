El radar de trànsit mòbil encara no multa, 27 mesos després d'instal·lar-se

El llarg conflicte perquè el radar rotatiu de Girona torni a sancionar és a punt de resoldre's. Per ara, només ha sancionat durant un mes, dels 27 que fa que hi ha les caixes col·locades i que l'Ajuntament va anunciar que es posaven en marxa. Des de fa molts mesos hi ha un litigi entre l'Ajuntament i l'empresa que va instal·lar les tres caixes per al radar, fet que va deixar sense l'ús l'aparell. La picabaralla -sobre si l'empresa contractada per mitjà d'un concurs públic ha de dotar l'aparell d'un lector automàtic de matrícules- s'acaba de decantar a favor del consistori gironí. Un dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat ha resolt que la lectura automàtica de matrícules i la posterior tramesa a l'Ajuntament «és una característica del cinemòmetre a subministrar per la contractista sense que això constitueixi un supòsit de modificació del contracte».

Això vol dir que l'empresa Indra és qui ha de posar l'aparell de lectura automàtica de les matrícules. L'empresa que va col·locar les caixes considerava que al plec de clàusules de la licitació no quedava especificat i que, per tant, no havia de subministrar aquest mecanisme a l'Ajuntament.

No obstant això, l'expedient relacionat amb el radar rotatiu ha caducat mentre s'esperava la resolució de la Comissió. Per aquest motiu, aquest divendres la Junta de Govern Local té previst debatre i aprovar la caducitat de l'expedient i, al mateix temps, l'inici del nou expedient amb la incorporació del dictamen de la Comissió, segons ha confirmat la regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda. A partir d'aquí, l'Ajuntament gironí espera poder accelerar tota la tramitació per tal que l'empresa posi l'aparell que permet la lectura automàtica de matrícules com dicta la resolució. Tot i això, encara no hi ha cap previsió sobre quan es podrà portar a terme i quan tornarà a funcionar el radar.



Treball manual

Les tres caixes del radar rotatiu van començar a «funcionar» el novembre del 2017 a l'avinguda Lluís Pericot, a la carretera de Barcelona i al pont de Fontajau. L'aparell només es col·loca en un punt, sense avisar en quin i els conductors frenen en veure qualsevol de les tres caixes. Des d'aleshores, però, només s'han multat els vehicles que durant un mes van passar amb excés de velocitat pel pont de Fontajau. Van ser les 261 infraccions del juny del 2018, entre les quals hi havia la d'un motorista que anava a 130 km/h. I es va fer amb una tasca manual. La càmera capta l'infractor i dispara la foto però no llegeix la matrícula automàticament. Ho ha de fer manualment un agent de la policia o un treballador municipal. I «això suposa una gran despesa de temps i de personal», exposa Sureda. Per això, aquest procediment només es va fer un mes i es va decidir esperar a saber què resoldria la Comissió Jurídica per mirar cap a on seguir.