La Fecasarm proposa que les barraques de Girona es facin en un recinte tancat i es pagui entrada

La Fecasarm proposa que les barraques de les Fires de Girona es facin en un recinte tancat i es pagui entrada.

També demanen una reformulació amb més concerts i canvi d'horari.

La patronal de l'oci nocturn fa aquesta proposta de cara al 2020 arran que les barraques d'aquest any passat s'hagin posposat després de la seva suspensió.

La Fecasarm té previst presentar aquestes peticions a l'Ajuntament de Girona.

Defensen que de cara aquest any les barraques es facin en un recinte tancat i controlat. La Fecasarm ho justifica dient que "es podria fer un control d'accés de manera correcta i es garantiria la seguretat dels assistents". Tampoc es permetria l'accés a menors de 16 anys ni tampoc hi entraria gent a fer el botellon, afirmen en un comunicat. A banda proposen que als majors de 18 anys "se'ls identificaria amb una polsera per poder accedir a begudes alcohòliques com es fa a les discoteques. Evidentment, les vies d'evacuació haurien de rebre el vistiplau del cos de bombers".

Amb aquesta solució, afirmen, que hi hauria "un control molt més estricte i les mateixes barraques no haurien de competir contra els supermercats i els venedors ambulants de llaunes". La Fecasarm considera que les barraques en els últims anys hi ha hagut "un autèntic descontrol".

El pagament de l'entrada és una segona proposta de la patronal de l'oci nocturn. Concretament, proposen que es faci pagar "una entrada mínima que podria ser variable en funció del concert"

Asseguren que amb aquest abonament es podrien portar artistes d'alt nivell i posen d'exemple, grup i cantants com "Estopa, Rosalia, Sabina, Serrat, o fins i tot algun DJ internacional, entre molts d'altres". Aquesta oferta aportaria "més públic i se'n veurien beneficiades tan les barraques com els restaurants i locals d'oci nocturn de la ciutat", sentencia.

Més concerts i varietat

La Fecasarm considera que caldria programar més concerts a les barraques i que se n'haurien de fer cada dia i de diferents estils. Fins i tot proposen que hi hagi nits temàtiques i enfocar els concerts a públics de diferents edats.

El canvi d'horari de funcionament també és un dels punts que consideren que cal reformular, ja que fer-les funcionar "fins a les 4 de la matinada no beneficia a ningú i perjudiquen greument als locals d'oci nocturn de la ciutat, ja que funcionen en el mateix horari", afirmen.

Segons la seva opinió, les barraques i els concerts haurien de començar els dies de cap de setmana a les sis de la tarda i acabar a la una de la matinada. Mentre que entre setmana, s'iniciarien a les nou de la nit i acabarien a les 12 de la nit.

Amb aquests canvis consideren que tothom se'n beneficiaria, ja que "restaurants i els locals d'oci nocturn de la ciutat en sortiran beneficiats, ja que podran complementar l'oferta de les barraques".

Destaquen que una mostra d'això és el que ha passat el 2019 amb la suspensió de les barraques. Per les Fires "els locals d'oci nocturn i els bars i restaurants de la ciutat van duplicar i fins i tot triplicar la seva facturació respecte dels anys anteriors".