Girona diu que desconeixia l'operatiu a Font de la Pólvora i Endesa ho nega

L'Ajuntament de Girona va afirmar ahir que desconeixia l'operatiu contra el frau elèctric que es va realitzar dimecres al barri de Font de la Pólvora. En canvi, fonts d'Endensa van afirmar en aquest diari que el dispositiu es va dur a terme de forma coordinada entre tècnics de la companyia, els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal (que depèn de l'Ajuntament). És a dir, que segons aquesta versió l'equip de govern sí coneixia l'operatiu en el qual es van detectar 29 habitatges amb la llum punxada.

La regidora de Drets Socials de l'Ajuntament, Núria Pi, va reconèixer que efectivament els agents de la Policia van anar a fer tasques d'acompanyament en l'operatiu, però que desconeixien quin tipus de dispositiu es duria a terme. Però, fonts de la companyia elèctrica van afirmar que es tracta del dispositiu que regularment realitzen a Font de la Pólvora; res d'un dispositiu especial. A més, segons van detallar, l'acció estava programada des de feia dies i prevista en el calendari que coordinen els tres organismes: Endesa, Mossos d'Esquadra i Policia Municipal.

La disputa va anar més enllà. La regidora va afirmar que la subministradora els ha «perjudicat» amb l'operatiu. Sobretot, perquè fa pocs dies ha començat una nova campanya social, en la qual dos tècnics van casa per casa a assessorar els veïns i informar-los sobre com han de regularitzar els comptadors. I resulta que amb l'operatiu de dimecres es van desconnectar de la xarxa veïns que estaven fent els tràmits per regularitzar el seu comptador.

«Endesa no pot anar per lliure, perquè al darrere d'aquest pla hi ha moltes hores de feina», va lamentar Pi. La regidora va dir que ara analitzaran quines són les famílies vulnerables a qui s'ha desconnectat de la xarxa. També va afirmar que ha demanat a la companyia que no tramiti les denúncies per frau elèctric.



«Operatiu desproporcionat»

La Plataforma per la Dignitat de Font de la Pólvora també va criticar ahir l'operatiu contra el frau elèctric i el va titllar de «desproporcionat» i «perjudicial». Van afirmar que el dispositiu demostra una «clara descoordinació» entre l'Ajuntament i Endesa i que pot acabar fent que molts veïns perdin «la confiança» perquè no entenen que s'hagi fet aquesta «batuda» en ple procés de regularització de comptadors. Sobretot van culpar Endesa, a qui van acusar d'anar a la seva i «incomplir la voluntat de totes les parts» per solucionar la problemàtica dels talls de llum al barri.

La plataforma va posar com a exemple que s'haguessin desconnectat de la xarxa «famílies vulnerables» del carrer Mimosa, que precisament ja havien iniciat «els tràmits per regularitzar el seu comptador». En aquest carrer, es van detectar nou connexions fraudulentes. Els veïns van subratllar que, tot i que aquells veïns que pateixen vulnerabilitat van explicar la seva situació a la policia, i fins i tot «van ensenyar-los documents» que la demostraven, se'ls va acabar deixant sense llum.

Davant d'això, la plataforma va demanar a l'Ajuntament que denunciï públicament Endesa «per aquesta actuació policial» i que, si cal, «reclami responsabilitats». A més, van insistir que el frau no és l'única causa dels talls de llum, sinó que la xarxa elèctrica és obsoleta, «desfasada i insuficient», i està plena de «connexions provisionals».



El pla pilot continua en marxa

A més del pla social, l'Ajuntament esta duent a terme una prova pilot al barri per intentar posar fi als talls que pateix el barri. Aquesta acció consisteix a treure els fusibles a l'exterior de les comunitats de veïns, i tancar-los amb pany i clau. De moment, les obres han començat pel carrer Mimosa. Aquí, s'ha sectoritzat cadascun dels vuit blocs que hi ha, traient els fusibles al carrer i instal·lant-los dins uns armaris metàl·lics. D'aquesta manera, en cas de sobrecàrrega, només saltarà la llum d'aquell edifici, però a la resta continuaran tenint electricitat. Després de Mimosa, el següent on s'ha de fer l'obra és al carrer Avellaner.



Denunciar l'estat de la xarxa

Davant l'enrenou, el PSC va reclamar ahir a l'Ajuntament que lideri una denúncia conjunta contra Endesa amb els veïns afectats pels talls de llum pel deteriorament i la manca de manteniment de les infraestructures elèctriques. Segons els socialistes, aquesta és la raó que porta a moltes famílies –en especial del sector est de la ciutat– a patir talls diaris en el subministrament elèctric.

El grup considera que «és completament injustificat l'estigma de la marihuana» en aqueta zona de la ciutat perquè «la majoria d'usuaris paguen els rebuts puntualment i perquè no tots els casos de comptadors punxats ho són a causa de cultius il·legals».