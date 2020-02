Guanyem Girona denuncia incompliments i retards de JxCat en els acords de cartipàs

Guanyem Girona denuncia incompliments i retards de JxCat en els acords que van permetre tirar endavant el cartipàs. Entre d'altres, el grup lamenta que no s'hagi avançat en la proposta de fer un ple municipal als barris i que tampoc se'ls hagi avisat d'una reunió del Consell Escolar de l'escola Dalmau Carles (on l'oposició havia de participar-hi). La regidora de Guanyem, Dolors Serra, assegura que l'equip de Marta Madrenas s'ha de "posar les piles" perquè "s'acumula la feina". "Els acords de cartipàs s'han de complir", subratlla Serra. Des de Guanyem atribueixen aquest retard a la "feblesa" de JxCat i al fet que l'equip de govern només té una regidora amb dedicació exclusiva, i això fa que la feina no surti.

Set mesos després que s'aprovés el cartipàs, Guanyem Girona ha presentat un llistat d'incompliments d'allò que van pactar amb el govern. Aquest acord va traduir-se en l'abstenció de Guanyem i, per tant, va permetre aprovar el cartipàs. La regidora de la formació Dolors Serra ha volgut fer un toc d'atenció a l'executiu de Marta Madrenas. "Toca posar-se les piles perquè s'acumula la feina; els acords de cartipàs s'han de complir", ha dit.

Serra també ha ressaltat que el "govern és feble" i que "i no treballa per fer funcionar la ciutat i per complir amb els compromisos, tindrà problemes per arribar a acords amb la resta de grups municipals". En aquest sentit, la regidora de Guanyem ha advertit que miraran "amb lupa" que les seves propostes introduïdes als pressupostos avancin.

Del llistat d'acords incomplerts, Guanyem ha destacat que no s'ha avançat en la seva proposta de fer un ple municipal un cop l'any lluny de la plaça del Vi per portar-lo a alguns dels barris de la ciutat. Serra ha recordat que aquest projecte havia d'estar definit en tres mesos i ha denunciat que encara no s'ha començat a treballar-hi.

Un altre incompliment, que la regidora ha definit com a "greu" és la l'absència dels regidors de l'oposició als Consells Escolars. "Vam pactar que es faria una prova pilot i que els representants de l'oposició podrien participar d'aquests espai en una escola", recorda Serra. Guanyem ha recordat que va escollir l'escola Dalmau Carles però ha lamentat que no se'ls va avisar quan es va convocar la primera reunió del consell escolar mesos després que s'arribés a l'acord.

Des de Guanyem també denuncien la "dinàmica de desconfiança" que s'està generant entre el govern i els partits de l'oposició. "Tenim un govern amb només nou regidors i la resta de grups estem intentant obrir taules de treball conjunt però són reticents a impulsar aquest tipus d'espais", ha assenyalat la regidora.

En aquest sentit, Serra ha enumerat d'altres incompliments de l'acord de cartipàs que afecten la resta de grups municipals. "El codi ètic per regidors va amb retard, no s'està treballant conjuntament el reglament de participació, no hi ha notícies sobre l'audiència pública d'execució de pressupostos i no s'està visibilitzant la feina feta des de l'oposició a través de les xarxes de l'Ajuntament tal i com s'havia acordat", ha exposat.

"Feblesa" i només una dedicació exclusiva

Des de Guanyem Girona atribueixen aquesta acumulació de temes pendents a la "feblesa" del govern, que només té una regidora amb dedicació exclusiva. "Una ciutat de 100.000 habitants es mereix un govern amb cara i ulls amb un equip de regidors que s'hi pugui dedicar al 100%", ha expressat Serra.

D'altra banda, i en referència a Madrenas, la regidora de Guanyem ha assenyalat que "és incompatible la feina d'alcaldessa amb la de diputada al Parlament". "La persona que ha de liderar Girona s'hauria de dedicar exclusivament a Girona", ha acabat conclòs.