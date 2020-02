Un ramat de senglars es passeja per l'Avinguda Pericot

Un ramat de vuit senglars es va endinsar al mig de Girona la passada matinada per sorpresa dels veïns que van poder observar les seves evolucions. El grup va ser vist a la mitjana enjardinada que separa els dos sentits de circulació de l'Avinguda Pericot i va poder ser enregistrat en vídeo fins a la rotonda situada a la intersecció del carrer del Marqués de Caldes de Montbui.



Tal com es pot apreciar a les imatges, es tracta d'un grup nombrós, probablement una mare amb les seves cries, que s'haurien desorientat i hauria entrat a la ciutat buscant menjar.



Aquest no és el primer cop que apareixen senglars per Girona, se n'han trobat a la zona de Pedret, Fontajau, Pont Major i altres punts de la ciutat.





Un ramat de senglars es passeja per Girona. https://t.co/HLvkCivPzp pic.twitter.com/Wnzucu1N6y — Diari de Girona (@DiarideGirona) February 7, 2020