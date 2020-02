Pagar per anar a les barraques de Girona, la proposta dels locals d'oci nocturn

La Fecasarm proposarà un nou model de barraques a l'Ajuntament de Girona de cara a les Fires de Sant Narcís del 2020. La federació d'empresaris d'oci nocturn vol plantejar que les barraques es facin en un recinte tancat, que es prohibeixi l'entrada als menors de 16 anys, que es limiti l'horari fins a la una de la matinada i que es cobri entrada a tots els assistents.

La federació vol canviar el model de barraques i properament plantejarà la seva proposta a l'Ajuntament. Segons la seva voluntat, aquest nou model ja es podria implementar a partir de les Fires de Sant Narcís de 2020 i recull algunes de les demandes més importants del sector.

En primer lloc consideren que les barraques s'han de fer en un recinte tancat per garantir la seguretat. També proposen que hi hagi un control d'accés i no es permeti l'entrada als menors de 16 anys. A més, proposen que les persones que entrin no puguin portar ampolles d'alcohol, per evitar el botellón. Segons la Fecasarm això impediria que les entitats haguessin de «competir contra els supermercats i els venedors ambulants de llaunes». A més, el cos de Bombers hauria de donar el vistiplau de les vies d'evacuació per complir amb la normativa.



Preu segons el concert

D'altra banda, com que seria un recinte tancat, els empresaris plantegen la necessitat de fer pagar entrada, que «seria variable en funció del concert». Consideren que amb aquesta mesura es podria contractar artistes «d'alt nivell» i proposen noms com «Estopa, Rosalía, Sabina o Serrat». Amb aquest cartell, hi hauria més públic i això atrauria més negoci als restauradors de la ciutat, asseguren.

A més, plantegen la necessitat de fer concerts cada dia de les fires. Recorden que entre setmana no hi ha gaire gent que vagi a les barraques perquè no hi ha música en directe i que si hi hagués algun concert això atrauria més públic. Per fer-ho, plantegen crear nits temàtiques i que cada dia es pugui dedicar a un gènere musical diferent per atraure públics i edats diverses.

Des de la Fecasarm també creuen que l'Ajuntament ha de reduir l'horari d'obertura de les barraques. Actualment, les entitats tenen permís per obrir fins les quatre de la matinada i els empresaris creuen que això perjudica «greument» el sector de l'oci nocturn, ja que alguns locals tenen permís per obrir les mateixes hores. Per aquest motiu plantegen la possibilitat que els caps de setmana els concerts comencin a partir de les sis de la tarda i acabin a la una de la matinada, mentre que entre setmana l'horari sigui de nou del vespre a les dotze de la nit.

La federació assegura que aquest any els bars i restaurants van duplicar i, algunes nits, triplicar la facturació respecte d'anys anteriors, ja que no hi havia barraques. Per això creuen que aquest nou model beneficiaria a tothom, perquè els locals d'oci nocturn serien el complement dels concerts de barraques.