Plaça Mercaders, plaça independentista

La Casa Salieti, del 1914-15 i obra de Rafael Masó, a l'esquerra, ja es prepara per ser la seu d'una escola de ball. Al carrer hi ha altres locals adquirits per l'empresari. aniol resclosa

Un empresari banyolí ha dedicat els darrers anys a anar adquirint diversos immobles i baixos comercials a l'entorn de la plaça Mercaders de Girona i preveu convertir tot l'entorn d'aquest espai en un punt neuràlgic de l'independentisme gironí amb l'obertura de diferents negocis i iniciatives de promoció del catalanisme englobats en un centre de cultura popular, com ara un restaurant amb productes locals, una botiga, espais per a entitats, o sales per ensenyar danses tradicionals. La plaça està delimitada pels carrers Mercaders, de les Olles i Peixeteries Velles.

Aquest empresari ha estat adquirint propietats al carrer Mercaders, tant als números parells com als imparells, en un dels quals hi ha la seu de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) a Girona, al carrer de la Neu i al carrer Ferreries Velles, a tocar d'uns baixos on des de fa quasi una dècada hi ha la seu d'un entitat independentista gironina ja veterana, l'Ateneu 24 de juny.

La previsió és anar obrint espais de diferent tipologia però totes amb la mateixa filosofia l'impuls de tot allò català. Al restaurant, hi hauria begudes i gastronomia d'origen català (en un local on ja hi ha la llicència d'activitat concedida), a la botiga hi hauria productes i merxandatge de tota mena vinculats a l'independentisme. També espais per a reunions o per convertir-se en la seu d'entitats culturals i independentistes, per a classes i promoció de la llengua catalana o un centre de cultura popular i una escola de balls i danses catalanes, entre d'altres.



«Aquí fem escola»

Aquest precisament és el germen de tota la idea. Es posarà en funcionament a la casa Salieti, obra de l'arquitecte Rafael Masó dels anys 1914-15 amb influències de l'arquitectura popular. Un cartell anuncia ja l'obertura de l'activitat a finals de mes. S'hi pot llegir: «Aquí farem escola. El 29 de febrer serà un dia excepcional». I s'hi aprecia un petit mapa dels Països Catalans.

Aquests dies, els operaris estan posant a punt l'espai que acollirà aquesta escola una façana que crida l'atenció i que, de fet, forma part de l'inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Està a la cantonada entre els carrers Mercaders i de la Neu.