Girona apaga el «porro» de la plaça

Urbanisme. L'Ajuntament de Girona ha apagat el punt de llum en forma de cilindre de la plaça Miquel Santaló, també coneguda com «del porro», perquè veu incompatible el manteniment d'aquest element d'il·luminació amb la llei de prevenció de riscos laborals, ja que el conducté és un punt de sortida de fums de l'aparcament soterrat.

es de fa unes setmanes, la plaça Miquel Santaló de Girona té molta menys il·luminació de l'habitual, sobretot quan els negocis de l'entorn tanquen, perquè l'element cilíndric de grans dimensions situat al mig de l'espai que actuava d'enorme fanal s'ha apagat. I no és perquè s'hagin fos els llums interiors, ja que la instal·lació funciona correctament i el conducte està operatiu i, de fet, no fa gaires anys s'hi van posar llums led. La realitat és que l'Ajuntament de Girona ha decidit que deixi d'il·luminar per resoldre un conflicte amb la seguretat dels treballadors que haurien de fer-ne el manteniment de manera que sigui compatible amb la llei de prevenció de riscos laborals. En concret, perquè aquest «pal de llum» també és la sortida de fums de l'estacionament de vehicles que hi ha a sota de la plaça. I, òbviament, aquest aire provinent de vehicles i estancat a sota terra no és prou net quan passa pel conducte on coincideix amb la instal·lació que fa funcionar els llums.

Aquest gran punt d'il·luminació és conegut per molts gironins com el «porro» per la seva forma coincident amb la d'una cigarreta. De fet, aquest espai es coneix popularment com la «plaça del porro», però també com del «cigarro» o del «Carlemany», pel nom de l'hotel que hi ha emplaçat des de la remodelació de l'espai, fa quasi tres dècades.



Operació urbanística

A l'actual espai de la plaça pública hi havia hagut el convent de les Adoratrius i el seu hort. Però a inicis dels anys noranta una operació urbanística va servir per crear aquesta plaça, que va incorporar l'hotel en un lateral i un aparcament soterrat. En aquells moments, el barri de l'Eixample era una zona molt mancada d'espais públics lliures i l'actuació servia per esponjar l'indret.

Per il·luminar l'entorn s'hi va construir el popular punt de llum de grans dimensions amb forma de cigarreta, que, a més a més, servia de sortida d'aires i de fum del pàrquing situat a sota terra. La plaça es va batejar oficialment amb el nom de l'alcalde republicà de Girona entre els anys 1931 i 1933: Miquel Santaló i Parvorell.

El problema amb el doble ús del conducte s'ha afrontat ara. El consistori gironí ha constatat que si es vol fer un manteniment periòdic adient de l'element –s'ha d'entrar a l'interior de l'estructura– no es complirien tots els requisits de seguretat per als treballadors que hi entressin.



Prudència i cura

El tinent d'alcaldia d'Urbanisme i Activitats, Lluís Martí, ha admès què l'Ajuntament està estudiant mesures que permetin continuar fent complementaris els usos ornamentals, d'il·luminació de l'entorn i de sortida de fums de l'estacionament. En aquest sentit, assegura que «la idea és que torni a fer llum» però ha deixat clar que han optat per apagar el sistema elèctric perquè calia ser «prudents». A més, incideix en el fet que ara «s'haurà de ser curós» amb la solució per tal que hi pugui haver un manteniment regulat de la instal·lació sense cap risc per res ni per a ningú. En aquest sentit, es podria buscar una solució conjuntament amb la propietat que gestiona l'aparcament situat a sota de la plaça.

La recuperació de la il·luminació del «porro» pot tardar molt a fer-se efectiva mentre es busca la fórmula màgica. No obstant això, el consistori gironí vol dotar la plaça de més llum mentre cerca el sistema adient. En aquest sentit, el representant d'Urbanisme ha explicat que els serveis tècnics municipals fa setmanes que estan estudiant alguna mesura alternativa per aconseguir que la plaça Miquel Santaló tingui més claror a la nit. Pràcticament ja s'ha decidit que es posaran diferents fanals repartits per l'indret per tal que la plaça tingui més il·luminació, segons ha indicat Lluís Martí. Una actuació que podria produir-se properament.