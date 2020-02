La Sopa està desbordada amb més de 600 empadronats

El centre d'acollida La Sopa està desbordat. L'Ajuntament de Girona té empadronats més de 600 sensesostre a l'espai perquè, d'aquesta manera, puguin rebre ajuda social i, en alguns casos, començar a regularitzar la seva situació al país. Davant l'allau de demandes, el consistori està buscant mecanismes per solucionar aquesta qüestió.

La Sopa és l'únic centre de la província de Girona que permet empadronar gent que no té llar, segons explica la regidora de Drets Socials de l'Ajuntament, Núria Pi. Això ha provocat que les altes s'hagin disparat amb els anys. Mentre que el 2016 es van empadronar a La Sopa 154 persones, el 2017 n'eren 275 i el 2018 la xifra creixia fins a les 633 persones.

La major part d'aquests ciutadans, però, no utilitzen habitualment aquest espai i, fins i tot, molts mai han trepitjat La Sopa. L'Ajuntament empadrona els sensesostre en aquest centre per ajudar-los a sortir de la situació en la qual es troben. Si estan empadronats, poden donar una adreça a l'hora de buscar feina o bé tramitar papers (per exemple, l'alta a la Seguretat Social o la targeta sanitària). També poden demanar ajudes i començar a regularitzar els papers en el cas dels que no tenen documentació. «Per fer tots aquests tràmits et demanen estar empadronat», explica la regidora.



Recepció de cartes i notificacions

El gran nombre de persones que estan inscrites a La Sopa ha provocat que arribin al centre moltes cartes i notificacions. I això genera molta feina per als treballadors, ja que es passen hores cercant les persones destinatàries, moltes vegades desconegudes pel centre.

Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament ha començat a treballar a la recerca d'una solució. Segons explica la regidora, fa un mes van parlar amb Càritas i la Creu Roja perquè les entitats empadronin els seus usuaris a les seves seus amb l'objectiu de rebaixar el nombre d'empadronats a La Sopa. El següent pas és parlar amb altres ciutats perquè ofereixin un centre on poder empadronar la gent que no té llar. I és que es troben que hi ha persones que fan vida a Figueres, per exemple, però estan inscrites a La Sopa de Girona. L'Ajuntament ja té acordada una trobada amb el consistori de Salt per tractar aquesta qüestió.

Actualment el centre d'acollida compta amb 45 residents. També hi ha 16 llits per a aquelles persones que hi van en moments puntuals. Al menjador hi ha espai per a 120 persones, i s'hi ofereix esmorzar, dinar i sopar. El centre segueix un pla de treball que té per objectiu fer un seguiment a tots els indigents. A través dels educadors, se'ls intenta ajudar a inserir-se dins la societat.

Quan aquests ciutadans troben un domicili o se'ls adjudica un pis social, se'ls dona de baixa de l'empadronament. També es fa en aquells casos en què els sensesostre, sense comunicar-ho abans, no tornen més a La Sopa durant temps. Així, el 2016 es van realitzar 136 baixes; el 2017, en van ser 145; i el 2018, un total de 312.



Més espais per als sensesostre

A més de La Sopa, l'Ajuntament ofereix més espais de trobada i d'acollida per als sensesostre. Un d'ells és l'antic edifici de la UNED. Des de fa dos anys, s'ha habilitat per als mesos d'hivern aquest punt d'allotjament nocturn per a totes aquelles persones que dormen al carrer a la ciutat i que, especialment per les condicions climatològiques d'aquesta època de l'any, es troben en situació de molta vulnerabilitat. L'espai romandrà obert fins al 31 de març.

Una mitjana de 53 persones dormen en aquest espai diàriament. Segons explica la regidora, es tracta d'una quarantena d'usuaris que hi van cada dia, mentre que la resta va variant. Tot i això, encara hi ha gent que dorm al carrer. Segons ha explicat l'Ajuntament en diferents ocasions, es tracta de persones que són reticents a qualsevol ajuda.

D'altra banda, el consistori també gestiona l'espai diürn «Trobades amb sostre» al local del CDA de Pedret. Allà, unes 25 persones es troben per fer activitats, xerrar i compartir moments. El projecte va arrencar fa gairebé tres anys, obren cada dia, de dilluns a divendres, de les nou del matí a la una del migdia.

«Trobades amb sostre» és un punt de trobada de persones que no tenen recursos per viure, ni les necessitats bàsiques per passar el dia a dia. «Ens reunim diàriament i prenem cafè, conversem, fem activitats, i ens informem sobre allò que necessitem i ens pot ajudar a canviar la nostra situació», explica un dels usuaris de l'espai, el qual no ha volgut revelar el seu nom. També participen en xerrades a col·legis i universitats per donar visibilitat a la societat dels problemes del col·lectiu. L'espai està gestionat entre els mateixos usuaris, voluntaris que han viscut aquesta situació i professionals de La Sopa.

«Volem recuperar tot allò que hem perdut, principalment l'autoestima i els valors que es van quedar enrere. Tornar a portar una vida laboral, refer les relacions deixades de banda, l'estabilitat personal, recuperar la normalitat, no ser marginats ni estar exclosos socialment», explica l'usuari. «Els nostres objectius són activar-nos i sentir-nos útils, no quedar-nos estancats ni tenir por de recuperar els nostres drets bàsics. Ens donem suport, amb diferents mitjans, per realitzar totes les tasques i demostrar que seguim sent vàlids i que podem aportar i participar activament formant part d'aquesta societat... Caminant no hi ha camí», conclou.