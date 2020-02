Girona aprova que la plaça Catalunya sigui per a vianants

L'Ajuntament de Girona ha aprovat per unanimitat per una moció d'ERC que proposa la peatonalització de la plaça Catalunya.

Tots els grups hi han votat a favor. L'equip de govern de JxCat ha exposat que caldrà tenir en compte diversos factors per poder tirar endavant la mesura.

En aquest sentit, la regidora de Mobilitat, Marta Sureda, ha indicat que caldrà un estudi que valori els beneficis però també els perjudicis de la mesura. Sureda també ha recalcat que s'ha de tenir en compte que l'ús per a vianants "no podrà ser complert" perquè és l'únic punt d'accés per entrar al Barri Vell i un dels principals accessos per anar a les Pedreres o a Torre Gironella. També, que caldrà replantejar les zones de càrrega i descàrrega.

El portaveu d'ERC, Quim Ayats, ha parlat de valentia i ha recordat que les principals zones comercials de les ciutats europees són amb preferència per a vianants. A més, ha demanat que la mesura es comenci a aplicar "aquest any 2020".

El grup municipal d'Esquerra havia proposat que s'activin els mecanismes tècnics i administratius necessaris perquè la "peatonalització" de la plaça Catalunya sigui una realitat aquest any 2020. Així mateix, plantejaven que en aquest mandat s'aprovi el projecte de remodelació integral de la plaça per culminar aquest nexe d'unió entre eixos comercials i com a continuïtat de la Rambla de la Llibertat cap a l'Eixample i el carrer del Carme.

El text també remarca la necessitat d'emprendre un canvi cap a una ciutat més amable, on el ciutadà, cada vegada més, guanyi protagonisme per davant dels vehicles motoritzats.