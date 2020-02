Xinesos en quarantena voluntària a Girona per evitar el risc del virus de Wuhan

La comunitat xinesa de Girona ha pres les seves pròpies mesures davant del coronavirus. L'Institut de Llengua i Cultura Xinesa de Girona, explica que "s'han organitzat grups de voluntaris per donar ajut i suport als seus compatriotes xinesos que acaben de tornar de la Xina i que decideixen fer la seva quarantena voluntària de dues setmanes a casa per precaució". Entre l'ajuda que els ofereixen hi ha la recerca d'allotjament, l'oferta aliments i productes per cobrir les necessitats diàries, suport d'estudis als nens afectats, o l'assessorament psicològic.

D'altra banda, l'Institut de Llengua i Cultura Xinesa (escola de xinès a Girona fundada l'any 2002) ha recaptat més d'11.000 euros en la campanya solidària "Ànim Xina, combatem junts". Amb aquests diners han comprat materials mèdics de primera necessitat i equips de protecció per als hospitals de Wuhan, a la provincia de Hubei, epicentre del Coronavirus.

La professora Haifeng Hong, directora de l'institut, explica que en la campanya hi han col·laborat centenars de persones, "la majoria de la comunitat xinesa de la província de Girona; principalment els alumnes de l'escola, els seus pares, els amics i tota la gent que vol donar el seu suport i ànim a la Xina".

L'Institut de Llengua i Cultura Xinesa de Girona ha recapatat fons per enviar material mèdic a la Xina

Amb l'ajut dels Serveis Mèdics de Girona, han aconseguit més de 26.000 mascaretes, 411 ulleres de protecció, 30.000 parells de guants, 13.000 gorres, 200 cobrebotes i roba de protecció medica. Tots aquests materials són d'ús mèdic i compleixen l'estàndard requerit pels hospitals de la zona zero-Wuhan.

Amb la coordinació i l'ajuda del Consolat Xinès de Barcelona, el diumenge 9 de febrer, s'han enviat aquests materials amb Airchina a cost zero a Shanghai, on es repartiran dos hospitals de Wuhan.

Fa uns dies, l'Associació Siwei d'Intercanvi Cultural Xina-Catalunya, amb seu al barri de Santa Eugènia, també va informar que havia comprat mascaretes i vestits de protecció valorats en 12.000 euros per enviar-los a la Xina.