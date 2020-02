Entitats animalistes reclamen una «cavalcada sense animals» a Girona

La plataforma El sendero de Lugh, dedicada a la protecció i als drets dels animals, la biodiversitat i divulgació del veganisme, ha entrat una instància a l'Ajuntament de Girona per reclamar que la propera cavalcada de Reis no incorpori animals. Aquest entitat és la que va reunir-se i aconseguir que a Figueres i a Sant Julià de Ramis l'arribada dels Reis es fes sense animals. A Girona, la instància de la plataforma té el suport de l'Observatori Animalista de Girona, integrat per set entitats (Protectora d'animals Cap i Cua, El Cau de la Cendra, Associació NOAA, Associació Girona Animalista (AGA), Associació GiroGats, Som amics dels animals.cat i Plataforma Animalista).

El sendero de Lugh recorda que aquest any a Girona un petard va espantar el cavall que estirava la carrossa del rei ros fins al punt que es va haver de canviar d'animal i va provocar que la cavalcada comencés mitja hora tard. Actualment, l'organització de l'arribada dels Reis a Girona la celebra la confraria de Jesús Crucificat- Manaies de Girona. El seu president, Narcís Reixach, va dir fa uns mesos que els cavalls estan acostumats a actes amb gent i que porten un caputxó que els protegeix les orelles.

Actualment la plataforma change.org té tres recollides de firmes actives en aquest sentit: Prou ja d'utilitzar animals a la cavalcada de Girona (1.199 firmes); Que treguins els animals de la cavalcada de Girona (2.684 firmes), i Erradicar la passejada de cavalls a la cavalcada de reis de Girona (va començar el 3 de desembre i ja suma 7.392 firmes).