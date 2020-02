Ningú pedala des de tan amunt amb un monocicle

Tranquil i amb la seva mare i la seva tieta a les grades, el jove artista nord-americà Wesley Williams va batre ahir el rècord Guinness en recórrer 8,5 metres amb el monocicle més alt del món. L'anterior marca era amb un vehicle de sis metres d'altura i ell es va presentar amb un monocicle que, mesurat al míl·limetre, feia 8,87 metres. Hi havia presents tots els elements que han de permetre que el moment èpic quedi enregistrat al llibre dels rècords: jutges i enginyers i mesuraments.

Abans d'assolir el repte, Wesley Williams, de 22 anys, observava impassible, a distància, com es feien les comprovacions tècniques prèvies i els seus familiars ho enregistraven tot amb telèfons mòbils. Anaven de conjunt amb el possible recordman, amb una samarreta on es podia llegir «El gran somni». Williams va pujar amb una escala fins al seient del vehicle. Unes pedalades ràpides i va aconseguir fer la distància. Puny a l'aire i aplaudiments dels testimonis. Ara Wesley Williams ja no té un somni. Però segur que en busca un encara més enorme. Els éssers competitius són així.

Williams és només un dels 84 artistes que oferiran 24 atraccions del 13 al 18 de febrer a la carpa del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona, que enguany té una notable presència de participants de països russos i del seu entorn, en un homenatge dels organitzadors, la Circus Arts Foundation, cap a l'arribada, fa uns 50 anys, de les companyies russes a Catalunya.



Xinesos i coronavirus

Però no tots els artistes provenen de l'òrbita exsoviètica. També hi ha companyies llatines i de l'Àsia. El fet que hi hagi participants xinesos just quan hi ha un increment en la preocupació per l'expansió del virus del coronavirus va portar l'organització a extremar les precaucions. Els artistes de les dues companyies xineses han passat exhaustius controls mèdics i tots estan «en perfecte estat de salut», segons va indicar ahir el vicepresident de la Circus Arts Foundation, Joan Mompart. Un primer punt que ja els allunyava de la «zona zero» és el fet que en els darreres setmanes no eren a la Xina si no a Mongòlia i Indonèsia.

Les competicions del Festival començaran el 13 de febrer amb la primera de les semifinals, la del color blau. L'endemà hi haurà l'altra semifinal, la del color vermell. Els següents dies s'aniran intercalant les actuacions fins que, el dimarts, les millors atraccions prendran part de la gala final que servirà per escollir els millors.



Espectacles inèdits a Europa

En total, setze sessions on es podran veure equilibris en escales, malabars en grup, cintes aèries, màstils aeris, rola rolas, saltadors de cercles, barres russes, acrobàcies en bicicleta, planxes coreanes, equilibris en bancs i pallassos, entre d'altres. Cap espectacle s'ha vist mai a Europa. Segons va informar l'organització, ja s'ha venut un 74% de l'aforament de les 38.624 entrades. El Festival inclou per segon any una exposició vinculada al món del circ a la planta baixa del Palau de Fires.