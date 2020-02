Un acusat de violar la seva fillastra en un pis de Girona s'enfronta a 17 anys de presó

El processat per maltractar i violar la fillastra en un pis de Girona, davant del tribunal de l'Audiència

L'Audiència de Girona ha jutjat un acusat que s'enfronta a 17 anys de presó per violar i maltractar la seva fillastra en un pis de Girona. Segons sostenen les acusacions, els abusos van començar quan la menor tenia entre 8 i 9 anys i es van allargar fins als 14. Entre d'altres, relaten que el processat va colpejar la fillastra amb una corretja, la va cremar amb oli roent i la va violar repetidament. Davant del tribunal, l'acusat ha negat els fets, ha assegurat que la menor era una nena problemàtica i "mentidera" que no acceptava que la renyés, ha dit que mai la va maltractar i, encara menys, la va violar. L'home ha atribuït la denúncia de la menor, que ha declarat a porta tancada, a una revenja per fer-li mal i poder-se'n anar amb el pare.