Una ferida crítica en un incendi en un pis de Girona

Una dona ha patit cremades i està en estat crític en un incendi en un pis d'un edifici de quatre plantes de Girona, al carrer Joaquim Botet i Sisó. Els Bombers han rebut l'avís a les 2.43 hores. Ha cremat totalment un dels pisos de la segona planta, on hi vivia la dona, que ha hagut de ser evacuada amb l'autoescala. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) l'ha traslladat a l'hospital Vall d'Hebron.

Bombers de la Generalitat

A més, ha atès quatre persones per fum, tres de les quals han estat evacuades a l'hospital Josep Trueta en estat lleu. Els Bombers han desallotjat 12 persones i n'han confinat tres dels pisos del quart pis mentre durava l'extinció. L'edifici no té danys estructurals i tots els veïns han pogut tornar a casa seva. Hi han participat set dotacions.