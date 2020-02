Un fons d'inversió i el Banc Santander pugnen per un edifici del Parc Científic

La pugna entre el Banc Santander i el fons d'inversió Promontoria Holding va marcar l'última subhasta dels edificis del Parc Científic de la UdG, celebrada ahir. Tots dos van voler adjudicar-se el Centre d'Empreses, i els estira-i-arronsa es van fer evidents a la sala de vistes del Jutjat Mercantil. Al final, el Santander va ser qui va fer l'oferta més elevada, de 5,1 milions. Ara, però, la decisió final queda en mans del jutge, que estudiarà tota la documentació i decidirà qui serà el nou propietari. D'altra banda, la subhasta dels edificis Jaume Casademont i CENTA ha quedat deserta i ara, segons recull el pla de liquidació del complex, retornaran a la UdG. La gerent, Elena Ribera, diu que la sensació que els queda és de «satisfacció moderada».

La subhasta dels tres edificis del Parc Científic i Tecnològic és l'últim capítol del pla de liquidació del complex. Després que a l'octubre es fessin les del Narcís Monturiol i l'H2O, ahir van sortir a subhasta el Jaume Casademont, el CENTA i el Centre d'Empreses. En total, el seu valor pujava a més d'11 milions d'euros.

D'aquest global, el Centre d'Empreses (també conegut com a Giroemprèn) era el que se n'enduia la major part. El complex, que vol ser una plataforma per a empreses tecnològiques i disposa de laboratoris biològics, sortia a subhasta per 7,09 milions. El Jaume Casademont, per la seva banda, ho feia per 3,46 milions i el CENTA, per gairebé 490.000.

A la sala de vistes del Jutjat Mercantil, però, de seguida va quedar clar que el Centre d'Empreses centraria la puja. De fet, no hi va haver ningú que fes cap oferta per als altres dos. I per tant, tant la subhasta del Jaume Casademont com la del CENTA van quedar desertes. Això no va passar, però, amb el Giroemprèn.

Ahir, i quan s'estava a punt d'esgotar el termini per presentar ofertes –hi havia temps fins a les dotze del migdia-, hi va haver dos interessats en el Centre d'Empreses. L'un, el Banc Santander. I l'altre, la filial d'un fons d'inversió holandès amb matriu nord-americana, Promontoria Holding 236 BV. Entre els requisits sine qua non per presentar ofertes, calia oferir com a mínim el 60% del preu de sortida (que era el que va marcar la taxació).

El Banc Santander s'hi va ajustar al mil·límetre, i l'oferta del fons d'inversió, tot i ser una mica més alta, tampoc en diferia gaire més.

La gerent de la UdG, Elena Ribera, va explicar a la sortida de la subhasta que estan «moderadament satisfets». Des de la universitat, confien que el Santander guanyi la subhasta del Giroemprèn, tot i que Ribera diu que encara falta un cert temps perquè es tanqui tot el procés de liquidació. «Ha estat un procés molt llarg i complex», va dir la gerent, en referència a tot el que ha viscut el Parc Científic i Tecnològic.

El complex va presentar concurs de creditors el gener del 2015 amb un deute que pujava a 41 milions. I dos anys més tard, després de no haver-se pogut tancar un acord per salvar-lo, va entrar en liquidació.

Divergències amb el pagament

Després d'obrir els sobres, la lletrada del Jutjat Mercantil va donar temps a una i altra part per millorar les ofertes. A partir d'aquí, es va obrir una puja que, a part dels imports, també la va marcar la divergència amb la manera com el Santander pretenia pagar. I que, fins i tot, va portar les representants del fons d'inversió a demanar que s'anul·lessin totes les ofertes que fes l'entitat.

Damunt del Centre d'Empreses hi ha vigent una hipoteca de 10 milions.

D'aquesta, Promontoria Holding en té el 40%; el Santander, un 20%, i el percentatge restant es reparteix entre altres creditors. Inicialment, el Banc pretenia restar del preu ofertat el seu percentatge d'hipoteca i fer efectiu tan sols la resta de l'import. Però després que la lletrada l'advertís que aquesta fórmula no era legal, la representant del Santander es va comprometre a abonar-lo tot íntegrament.