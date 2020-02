Girona es defensa d'un tema menor amb un bufet d'advocats de renom

L'Ajuntament de Girona ha decidit contractar un advocat extern per defensar-se d'un contenciós administratiu interposat per 22 funcionaris contra la relació dels llocs de treball de l'any 2019. En concret ha encarregat el cas a l'advocat Josep Ortiz Ballester, que forma part de la delegació valenciana del prestigiós bufet Gómez-Acebo&Pombo, que es defineix com a «independent» amb experiència internacional, especialitzat en totes les àrees del dret dels negocis. Es tracta d'un dels principals gabinets d'advocats de l'Estat pel que fa a facturació.

Fonts municipals han assegurat que han anat a buscar una defensa fora del consistori perquè no tenen cap advocat especialista en la matèria. L'Ajuntament té set advocats en plantilla. Les mateixes fonts han incidit en el fet contractar un advocat per un tema «molt específic» és una pràctica comuna no només exercida pel consistori gironí, sinó també per la majoria d'ajuntaments quan els que estan en plantilla no tenen «coneixements suficients en aquella matèria». Aquestes fonts deixen clar que no poden tenir un expert en cada matèria perquè haurien de tenir en nòmina multitud d'advocats.

L'advocat que ha presentat el recurs en defensa dels 22 funcionaris és Joaquim Oliva, que va ser regidor del grup municipal de CiU amb Carles Puigdemont, cap d'Urbanisme i assessor jurídic de l'Ajuntament de Girona. Oliva, que fa uns mesos va deixar el PDeCAT per falta de «democràcia interna», critica que l'Ajuntament hagi hagut de contractar un advocat que no sigui del mateix consistori i hagi recorregut a un professional del País Valencià.

«Insult» als advocats gironins

Quim Oliva acusa la tinent d'alcaldia de Règim Interior i Hisenda, Maria Àngels Planas, que també és la presidenta local del PDeCAT, i l'alcaldessa, Marta Madrenas, de «menystenir l'advocacia gironina», primer per no tenir en compte cap advocat que treballa habitualment a l'Ajuntament, i després perquè n'hagi acabat contractant un de valencià. «És un insult per als professionals gironins. A Girona hi ha molts advocats, i molt bons», insisteix.

Treballs a Cunit

Josep Ortiz Ballester ha estat contractat per defensar diversos casos de l'Ajuntament de Cunit en els darrers anys, tal com es pot constatar en les actes de diferents sessions plenàries. A Cunit, el secretari del consistori va ser durant molts anys José Ignacio Araujo, que actualment és el secretari municipal de la corporació de Girona.

El cas en qüestió que és motiu de disputa entre els 22 funcionaris i l'Ajuntament gira al voltant de les jornades de treball, els complements específics i el salari, entre d'altres. Segons fonts dels treballadors, la xifra puja a un conjunt de 3.000 euros, tot i que el consistori afirma que són més diners.

En aquest sentit, les mateixes fonts municipals exposen que la relació dels llocs de treball va tenir un «alt consens» quan es va debatre, ja que va comptar amb el vistiplau de pràcticament tots els sindicats i posteriorment es va aprovar al ple municipal, amb el vot afirmatiu de gran part dels grups municipals. Tot i que fonts dels treballadors apunten que el contracte cap a Ortiz Ballester és d'uns 12.000 euros, l'Ajuntament de Girona no ha confirmat aquesta dada.