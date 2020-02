Pamplona (Cs), el racisme, el DNI i la discriminació lingüística

El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Girona, Daniel Pamplona, va provocar ahir un enfrontament a la xarxa social Twitter en respondre un tuit d'una usuària que denunciava discriminació lingüística en una oficina de la Policia Nacional. La usuària assegurava que quan va anar a renovar el DNI del seu fill «els funcionaris de la Policia Nacional que ens han atès a l'oficina del carrer Sant Agustí ens han dit que no ens entenien en català». El portaveu del partit taronja va contestar el tuit convidant aquesta usuària a marxar del país i li va suggerir «obrir un procediment d'apàtrida en un tercer estat» recalcant que «aquí no volem racistes». La solució que va donar el polític a aquesta usuària va generar un gran nombre de comentaris i una clara mostra d'indignació per part dels usuaris de la xarxa en contra de les paraules del polític.





La disculpa

El tuit on la denunciant explicava els fets també va generar centenars de respostes, la majoria van ser en forma de suport cap a ella i de rebuig cap a la situació viscuda. Alguns portals, com el de la Plataforma per la llengua i el de Drets Civils i Polítics de la Generalitat, van sortir en defensa de la denunciant i li van fer arribar formularis, que ofereixen les mateixes organitzacions, per poder presentar queixes i denunciar fets on hi hagi vulneració de drets.Unes 20 hores després de publicar el polèmic tuit, i de rebre una gran allau de respostes i insults, Pamplona va rectificar i va demanar disculpes a tothom a qui pogués afectar el seu tuit: «Lamento les meves paraules. Et demano disculpes a tu i a tots els que s'hagin pogut sentir ofesos, no he estat encertat. Reitero el meu compromís amb el debat polític, serè i constructiu, que espero que fem entre tots». La disculpa del portaveu de Cs també va provocar reaccions entre els usuaris, un d'ells va ser el regidor d'ERC Àdam Bertran, que va dirigir-se a Daniel Pamplona de forma contundent «no, no ho has estat. Gens» fent referència a les paraules que el mateix polític va escriure al seu tuit de disculpa. D'altra banda, el regidor de Guanyem Llull Salellas també va reaccionar davant la disculpa, però a diferència de Bertran va mostrar aprovació cap al tuit comentant: «Daniel, aquest tuit és benvingut. Gràcies per l'autocrítica. No sovinteja en regidors i regidores», comentari que no va ser aplaudit pels usuaris, ja que la majoria opinaven que les disculpes no eren sinceres.No és la primera vegada que el regidor de Cs publica comentaris a les xarxes socials que provoquen debat i controvèrsia: el mes de gener passat va qualificar de «secta» un grup de manifestants que tallava dues de les avingudes principals de Girona. Cap dels seus tuits, però, havia tingut tanta repercussió com el d'ahir.