Un robatori violent a Sant Narcís se salda amb una víctima amb el peroné trencat

De robatoris amb violència i intimidació, entre el gener i el setembre de l'any passat, se'n van registrar 243 a la ciutat de Girona, segons les dades del Ministeri de l'Interior.

Un cas recent, però, és el d'un veí de Girona que va ser-ne víctima la nit del dia 1 de febrer. Un fet que li costarà molt d'oblidar, ja que per culpa de la lesió que va patir en l'assalt violent ha acabat de baixa del centre on treballa.

Pels volts de les deu de la nit, l'home estava a la porta del centre on treballa, al carrer Doctor Santiago Sobrequés del barri de Sant Narcís. Se li van acostar dos joves, que anaven tapats del cap perquè no els pogués reconèixer. Tots dos se li van apropar amb actitud intimidatòria i li van estirar amb força la motxilla. La víctima, però, s'hi va resistir i va acabar enfrontant-se amb els agressors mentre demanava auxili a crits. De la baralla, però, qui en va sortir més malparada va ser la víctima, que va patir una fractura del peroné.

Fugida dels agressors

Els dos agressors van acabar fugint i l'assaltat va aconseguir recuperar tant la motxilla com el telèfon mòbil. La víctima va haver de ser atesa pels efectius del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) i va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra, que fins ahir no havien practicat cap detenció relacionada amb el cas. La fractura patida per la víctima al peroné ha requerit una intervenció quirúrgica i ha obligat el denunciant a agafar la baixa laboral.



Un altre cas al barri

Es dona la circumstància que tot just dos dies després d'aquest robatori, el 3 de feberer passat, al mateix barri de Sant Narcís, l'actuació d'una mossa fora de servei va permetre detenir un lladre que va robar un home amenaçant-los amb unes tisores. Els fets van ocórrer a la cruïlla del carrer Mare de Déu del Mont amb el carrer Mallorca.