El circ juga amb la gravetat en la jornada inaugural del Festival Elefant d'Or

Com poden els éssers humans fer virgueries a l'aire amb el seu cos, moure objectes a tota velocitat, fer acrobàcies impossibles o jugar amb la gravetat? Un s'ho pregunta quan surt de la carpa del circ del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or, a la Devesa. Com poden dues parelles de joves acròbates del Kazakhstan conservar l'equilibri de cap a cap o cap amb punta de peu mentre pugen i baixen escales? O com pot ser capaç el xinès Zixin Jin d'aguantar 27 bancs amb el front?

Entrenament, força, perseverança, constància i passió pel circ. Aquesta combinació màgica fa humans alguns reptes que semblen extraterrestres. Fins i tot l' alma mater del Festival, Genís Matabosch, va reaparèixer com a director després de superar una febrada.

El Festival del Circ de Girona va obrir ahir les portes amb un reguitzell d'equilibris prodigiosos mai vistos a Europa. Al festival d'aquesta novena edició hi tenen protagonisme les companyies russes i de països de l'òrbita exsoviètica, però també hi ha artistes de països llatinoamericans i xinesos. La Yinchuan Acrobatic Troupe va oferir acrobàcies al damunt de les seves bicicletes mentre llançava tasses al cap fent equilibris sobre monocicles gegants.

A continuació, el Duo Dádiva de Cuba va sorpendre amb diferents números acrobàtics al damunt del rola rola (una taula al damunt d'un cilindre) fent estables uns elements que per un mortal serien impossibles. Amalia Cruz passejava pel cap i l'espatlla d'Iyolexan Torres, fent contorsions mentre aquest feia força amb els peus per no caure. Khorlan Zhanmyrzayeva va captivar amb la combinació de tres vessants diferents de circ: equilibri, vol i dansa. Tot plegat en un inusual aparell d'escala aèria vertical que li servia per aplicar la tècnica del trapezi, que va barrejar amb els equilibris de sabres i els de puntes propis de la dansa. L'Argendance Girls, una formació argentina exclusivament femenina va exhibir el malambo, una disciplina de dansa popular que ha viscut un renaixement a les pistes dels circs amb nous grups de joves. Van lluir la fusió la música de tambors, el ball de talons i la manipulació de les «boleadores», unes boles que, lligades als extrems d'una corda, percussionen contra el terra en fer-les girar a gran velocitat.

Una de les atraccions més aplaudides va ser la de l'ucraïnès Hryhorii i la del rus Andrey, procedents de la gimnàstica esportiva, que van encadenar una vertiginosa velocitat els salts mortals propulsats per la planxa coreana amb recepcions sobre el mateix aparell. Pràcticament un joc amb la gravetat. Quasi de pànic va ser l'actuació de l'artista rus Ruslan Sementsov que va fer giravoltar pels aires a la seva parella artística Kseniia Nikiforova, en un espectacle batejat com a Deserve to Fly. També molt admirades van ser les peripècies del nord-americà Wesley Williams amb un llarg monocicle de quasi nou metres d'alçària que van deixar sense oxigen els espectadors. Willimans va aconseguir, fa uns dies, el rècord Guinness amb aquest vehicle, a Girona. Ningú mai havia anat tanta estona recte amb aquest artilugi des de tan amunt.

Les cintes aèries del Duo Anishchenko de Rússia, els malabars en grup dels també russos Troupe Sherbakov passant-se artefactes en alçària sobre un aparell en moviment i l'equilibri del xinès Zixin Jin de la companyia acrobàtica d'Anhui, aguantant 27 bancs amb el cap, van posar la cirereta al pastís del circ de la primera jornada. Entremig, el còmic rus Andrei Popylovsky va animar la gala simulant ser el millor artista de la pista.

Aquesta primera jornada va ser el torn de la semifinal dels participants de l'espectacle blau, amb 12 atraccions que lluitaran per accedir a la final. Avui serà el torn dels artistes de l'espectacle vermell, participants de l'altra semifinal. Els millors seran els qui competiran per l'elefant d'or en la gran final del dimarts vinent.