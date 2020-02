Una ferida crítica per cremades al 70% del cos en un incendi a casa seva

Una dona va resultar ferida crítica després que es declarés un incendi que va afectar tota casa seva a Girona. La víctima, de 46 anys, va ingressar l'hospital Vall d'Hebron, on hi ha una unitat de cremats. L'afectada va patir cremades de segon grau al 70% del seu cos.

El SEM va traslladar-la a l'hospital barceloní però també va atendre quatre persones més -una d'elles menors d'edat- per inhalació de fum lleu, tres de les quals van ser evacuades a l'hospital Trueta de Girona. El quart afectat va poder ser donat d'alta in situ. A banda de les afectacions personals, l'incendi va deixar completament destrossat el pis afectat. L'immoble està situat al número 13 del carrer Joaquim Botet i Sisó, a la zona Pericot de la ciutat. L'habitatge sinistrat és a la segona planta i aquest edifici consta de tres.

L'incendi d'habitatge es va declarar pels volts de tres quarts de tres de la matinada i va obligar a desallotjar dotze persones i se'n van confinar tres més. Els Bombers hi van traslladar set dotacions. L'autoescala va haver de rescatar la dona més afectada en una finestra, on s'havia refugiat.

Els efectius de salvament van donar per controlat l'incendi quan passaven nou minuts de les tres de la tarda. Un cop dins van comprovar que l'habitatge sinistrat havia quedat totalment cremat i que el fum també havia afectat la resta d'habitatges. Després de fer tasques de ventilació, els veïns de la resta de l'edifici van poder tornar a casa seva. Els Bombers van acreditar que el foc no ha generat afectacions estructurals. Les causes de l'incendi estan sota investigació dels Mossos d'Esquadra. En aquest servei a banda del SEM, Bombers i Mossos també hi va participar la Policia Municipal de Girona.