Un turisme ha patit un accident aquest matí, poc abans de les 10 hores en xocar per la part de darrere d'un tràiler a l'AP7, a l'altura de Sant Gregori i la sortida oest de la via. Cap dels ocupants dels vehicles ha resultat ferit però l'aparatositat de l'incident ha obligat els serveis d'emergència a tallar dos carrils, el que ha provocat cues a la via en sentit sud.