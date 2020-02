Obre Casa Cacao, el projecte més dolç dels germans Roca

Casa Cacao, el projecte més dolç dels germans Roca, va obrir ahir les seves portes. Aquest projecte, situat a un cèntric i emblemàtic edifici de plaça Catalunya, dona forma al somni de dos membres de la família Roca. La planta baixa de l'edifici, que està formada per obrador, botiga i xocolateria, és el somni de Jordi Roca. El petit dels germans Roca desitjava tenir una fàbrica de xocolata on poder dur a terme les seves pròpies elaboracions. A les plantes superiors hi ha l'hotel Casa Cacao, que culmina el somni d'un altre membre de la família: Anna Payet, esposa de Joan Roca, vinculada a l'àmbit turístic des del món docent durant 20 anys i còmplice de l'activitat d'El Celler de Can Roca des dels seus inicis. «Estem molt contents i molt feliços» asseguraven ahir Payet i Jordi Roca.

L'obrador disposa d'un espai visible a peu de carrer que mostra com es treballa i s'elabora el cacau des del gra a la xocolata. La botiga permet comprar els productes i «chocolatessens» que s'elaboren a Casa Cacao, empaquetats amb materials que provenen del reciclat de fibres de cacau. «La idea és, en un futur, poder vendre els productes online», explicaven els seus responsables.

A la xocolateria es poden degustar elaboracions de xocolata d'alta qualitat, en forma de begudes fredes i calentes o elaboracions sòlides, a més d'una oferta de pastisseria amb el segell Roca. «La idea de crear la fàbrica de xocolata va néixer quan un dia al restaurant, quan ens plantejàvem un repte amb els meus germans: podem fer xocolata a casa? I ho vam fer, a El Celler, i estava bona», explicava Jordi Roca.

L'hotel boutique, d'altra banda, disposa de 15 habitacions càlides i amples, distribuïdes en tres plantes. A la planta superior de l'edifici hi ha una terrassa d'ús exclusiu per a clients de l'hotel, on podran esmorzar i gaudir de les vistes al Barri Vell. «Amb aquesta terrassa volem aconseguir l'efecte sorpresa i que el client quan vingui digui: Uau!», explicava la directora de l'hotel. L'establiment, que no és exclusiu per a clients d'El Celler, obrirà el pròxim dimecres, i asseguren que ja tenen alguna reserva feta per la setmana que ve. La filosofia del projecte no és cap altra que fer que la gent se senti com a casa i oferir un servei personalitzat per a cada client: «Hem de fer d'embaixadors de la ciutat i fer una mica de guia per la gent que vingui per primer cop i vulgui conèixer Girona», explicava Payet, que remarca que és molt important tenir un tracte directe amb el client. Molts gironins estan satisfets amb l'obertura del nou negoci dels germans Roca: «Són gent d'aquí i fan molt bé a la ciutat de Girona», explicava una veïna. «La marca Roca és internacional, no podem fer res més que agrair que sempre pensin en invertir al seu lloc d'origen», afegia.

«Quan vam iniciar aquest projecte, vam fer un estudi de la zona, dels colors de Girona i de l'entorn de l'edifici», va explicar Payet, amb l'objectiu que el projecte Casa Cacao segueixi amb l'estil característic de la ciutat, i a la vegada aconseguir un «disseny minimalista però acollidor». El petit dels germans Roca va iniciar aquesta aventura de la xocolata amb Damian Allsop, que va ser el seu mestre al món dolç. «L'especialització en la xocolata que va desenvolupar després de la primera etapa amb nosaltres el va portar a treballar amb aquest producte, però ni ell ni jo mai l'havien elaborat des de zero. Aquest ha estat un nou repte per ambdós», explica el pastisser.

Roca i Allsop, juntament amb l'equip de La Masia -l'espai creatiu dels germans Roca-, han fet una investigació de varietats, tècniques i fermentacions de l'elaboració de la xocolata. Fins i tot han viatjat a països del Centre i Sud-amèrica com el Perú, Colòmbia o Equador per seleccionar les millors plantacions, ja que és on compren el producte. «Volem compartir amb els nostres visitants l'elaboració des del seu punt zero, fer pedagogia no sols de la bellesa d'aquest producte i les seves transformacions, sinó també sobre l'àmplia gamma de sabors dels grans de cacau que hem conegut», assegura Roca. «Els sentits dels nostres visitants es veuran sorpresos i descobriran coses noves sobre aquesta meravellosa matèria prima que pot transformar, ja sigui vigoritzant o relaxant, l'estat d'ànim de qui la pren», va afegir el petit dels germans Roca.