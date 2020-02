Tarlà Rebel: «He tornat. El model de barraques està amenaçat»

'enigmàtic Tarlà Rebel ha tornat, i ho ha fet deixant clar que ho farà sempre que convingui per defensar l'actual model de les barraques de les Fires de Sant Narcís, ara que la patronal de l'oci nocturn ha proposat fer-les en un rencinte tancat i de pagament. També perquè a finals d'aquest mes de febrer hi ha previstos els concerts suspesos a la tardor. Per aquelles dates guarda diversos secrets, però... «com en qualsevol joc, no es poden mostrar totes les cartes. Sempre n'hi ha alguna de guardada», indica mentre mou el cap amb el barret ple de cascavells. «El Tarlà té molta empenta, sentit de justícia i certa capacitat de mobilització, com s'ha demostrat amb aquells objectius que nosaltres ens plantegem. No descartem cap proposta ni possibilitat per a aquells dies», diu.

Sí que és públic que preveu convocar un «Massacrucis Rebel» rememorant el bicicrucis que es fa durant les Fires amb un recorregut per la ciutat en bicicleta, lligant la reivindicació de Massa Crítica (el col·lectiu que reclama els drets del ciclista i promou un model de ciutat sostenible) i altres com Rebel·lió i Extinció. Aquestes dies, al Tarlà se l'ha vist fent cabrioles per la muralla amb el barret d'aquell llegendari saltimbanqui que distreia la població assejtada per una cruel pesta brincant pels terrats. «El model de les barraques està amenaçat. Aquí estic. He tornat», crida i salta tocant-se els talons a l'aire.

És el misteriós personatge que va capgirar la plaça del Vi durant les Fires amb unes exitoses convocatòries a les xarxes per celebrar unes «barraques alternatives» com a protesta per la suspensió de les que tradicionalment es fan a l'esplanada de La Copa. «A la plaça hi va anar molta gent enutjada que volia la seva festa i les seves barraques», recorda.

Aquelles nits insòlites de música i festa van aconseguir reunir centenars de persones, joves i no tant, a la plaça de davant de l'ajuntament. Apunta que l'argument que es va donar per anul·lar les barraques -evitar l'acumulació de gent perquè no es podia garantir la seguretat- «era totalment falaç, una gran mentida». «La gent es va seguir bolcant als carrers. Es va desmuntar la teoria que no podien garantir la seguretat pel sol fet que en un lloc concret s'acumulés molta gent. Volien estigmatitzar i criminalitzar tot un sector, els joves i la gent que gaudeix de les barraques», apunta.

Per què torna a saltar el Tarlà Rebel? Afirma que va aparèixer en un moment determinat com a «garant i vetllador del model actual de barraques fetes pel poble i per al poble, amb participació col·lectiva», i perquè va olorar que el govern local «busca la manera de desmantellar-lo». «Per l'equip de govern, des de Carles Puigdemont, però sobretot amb l'actual alcaldessa, és un model de festa que no els ha agradat mai», opina. I afirma que «el model de barraques d'ara està molt allunyat al model de cultura que proclamen. Porten anys incentivant un model cultural molt més privat. I aquest és del poble, per al poble, i els benenificis van per a les entitats. No a partir d'algú que hi faci diners», insisteix.

Que el regidor de Fires, Carles Ribas, hagi dit i repetit que el govern no vol ni pensa canviar el model de barraques no es mèrit del Tarlà Rebel, segons diu, però assegura que «el govern ha estat reactiu cap a la pressió que s'ha fet des de la mateixa ciutadania». Sense penjar-se medalles, ho atribueix «a la pressió popular, a la gent que ha alçat la veu i a l'enuig que han mostrat les persones i les entitats».

I insisteix: «Si es fa cas a la patronal de l'oci nocturn o si voleu aprofitar que vau valorar que les Fires de l'any passat van anar bé per canviar-les, el Tarlà es tornarà a reactivar i té coses preparades per garantir que les barraques es fan com i quan toca». No és una amenaça, però sí un avís per advertir que farà el que calgui per «recuperar allò que era del poble, aquella part de la festa que se'ls ha robat».

Sobre els concerts de finals de mes, creu que «seran unes barraques per sortir del pas de les crítiques però on hi ha molts caps de cartell que han caigut» i que intueix que és, en part, perquè «segurament hi ha molts concerts que ja s'havien pagat o emparaulat». Però recorda que «no serà en el context festiu de les Fires» i que «són uns concerts com podrien ser els de l'Strenes o qualsevol altre».