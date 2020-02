Educació ja té clar que eliminarà un grup de P3 a l'escola Marta Mata

El Departament d'Educació ja té clar que eliminarà una de les dues línies de P3 de l'escola Marta Mata de Girona. Ahir el director dels serveis territorials de la conselleria a la província, Martí Fonalleras, va anunciar que el centre es quedarà sense un dels seus dos grups per la davallada del nombre d'alumnes a la ciutat. «Hem baixat 30 aquest curs, i hem de tenir un grup menys. No ho podem fer d'una altra manera», va reconèixer Fonalleras, que, això no obstant, va afegir que això podria canviar si de cara a l'any que ve augmenta el nombre de matriculacions. El director territorial va explicar també que el Balandrau mantindrà el seu grup de P3, l'escola Montfalgars mantindrà les dues línies i el Dalmau Carles en recuperarà una per tal que s'abaixi la ràtio d'alumnes a la zona de Santa Eugènia. «Volem que el barri tingui el mateix tractament que Salt», va argumentar Fonalleras.

Precisament ahir al vespre hi havia una assemblea a l'escola Marta Mata on es van debatre els passos a fer els propers mesos.