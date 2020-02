Girona preveu invertir uns 16 milions a l'any en el nou contracte de servei de neteja

L'Ajuntament de Girona va presentar ahir el plec referent al servei de neteja viària, que sortirà a concurs a finals d'any juntament amb el de recollida de residus. Per a aquest nou contracte, està previst adaptar-se a les xifres del contracte actual, i vigent fins a finals d'any, invertint aproximadament 16 milions d'euros –un 15% del pressupost global–, 7,6 milions dels quals estan destinats al servei de neteja viària.

La proposta del nou plec inclou com a neteja viària les zones verdes, és a dir, tots els parcs, jardins i places –exceptuant la Devesa i Migdia, dels quals s'encarrega una altra empresa. Pel que fa a la millora de la situació actual, l'Ajuntament assegura que la proposta ve determinada per tres punts, superar el «deficient» contracte anterior, incorporar noves tecnologies i maquinària i fer un contracte adequat per al dia a dia de la ciutadania. «El que plantegem és un salt endavant potent per tenir un servei de neteja tal com necessita la nostra ciutat», explicava l'alcaldessa, Marta Madrenas.

És per això que els principals objectius d'aquesta proposta són garantir una neteja bàsica programada de tota la via i espais públics de forma continuada, augmentar els índex de qualitat de la neteja en relació amb als recursos per millorar l'eficiència i rendiment d'aquest servei. D'altra banda, millorar la coordinació i distribució dels serveis i espais, incrementar l'ús de l'aigua, garantir l'atenció a les demandes dels serveis municipals, garantir un reforç de la neteja bàsica en situacions d'alt embrutiment, sensibilitzar i educar la ciutadania i disposar de sistemes objectius per valorar el servei i la seva millora. Pel que fa als objectius presentats, la novetat més destacable és la neteja amb ús d'aigua, que es realitzarà més freqüentment, i amb noves màquines, com una que netejarà les voreres.



Referent a la sostenibilitat

«Som conscients de la sensibilització envers els valors de la sostenibilitat» va assegurar el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, i, per aquest motiu, tenen previst utilitzar aigua de pous o aigua regenerada procedent de la depuradora per evitar el malbaratament d'aigua. Altres accions que volen implementar referent a la sostenibilitat és la d'intentar que els vehicles i aparells siguin elèctrics, «s'han de preveure un seguit d'elements que anteriorment no s'havien de preveure que tenen a veure amb la contaminació, eficiència energètica i ús responsable de l'aigua», remarcava Terés. Per realitzar aquest plec, a diferència del contracte actual –que va contractar una empresa externa– s'ha dut a terme un estudi realitzat per membres del consistori dividint la ciutat per zones i analitzant la freqüència i el tipus de neteja necessari per a cada una d'aquestes i concretar de quina manera s'ha de netejar cada zona. Per realitzar aquest estudi han utilitzat diferents variables objectives, tot i que en algunes zones també s'han tingut en compte altres factors «per exemple, si és una zona turística, vol dir que s'hi concentrarà més gent», assegurava Terés. L'alcadessa ha volgut remarcar que «no és la ciutat qui s'ha d'adaptar al pla de neteja, és el pla de neteja que s'ha d'adaptar a la ciutat». Madrenas també va informar de la realització de campanyes de civisme, ja que «la neteja viària també és responsabilitat de la ciutadania».

L'empresa que s'encarregui de la neteja viària haurà de tenir previst un pla de pluja, vent, neu i gel per fer front a situacions d'emergència. També haurà de garantir la disposició d'una brigada d'emergència en torn de matí i tarda, i dur a terme, un cop l'any, el desaparcament de cotxes per fer una neteja intensiva de la zona. L'Ajuntament ja ha fet arribar el plec als partits de l'oposició, que tenen 10 dies per estudiar-lo i fer arribar les consideracions i idees oportunes. I a partir d'aquí obrir un diàleg per arribar a un «consens».