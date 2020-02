El jutjat cita a declarar un jove per desordres públics a la manifestació antifeixista del 6-D

El jutjat ha citat declarar un jove gironí investigat per desordres públics durant la manifestació antifeixista d'aquest passat 6-D. La protesta contra l'acte convocat per Societat Civil Catalana (SCC) en defensa de la Constitució va acabar amb una càrrega policial i tres identificats. Un d'ells, aquest noi de 20 anys que és militant del jovent independentista La Forja. Se de llançar ous contra la línia policial i trencar mobiliari urbà. Aquest matí, davant del Jutjat d'Instrucció 3 de Girona, que és qui porta el cas, el jove s'ha negat a declarar. La seva advocada, Montse Vinyets, sosté que al 6-D el noi simplement "va exercir el seu dret de reunió i manifestació" i que no hi ha base per "justificar" que se li obri un procediment penal.

Aquest 6 de desembre passat, la Plataforma Antifeixista Gironina va convocar una manifestació contra l'acte que SCC feia a la ciutat per commemorar la Constitució espanyola. La protesta, que va reunir uns 200 participants, va sortir de la plaça Catalunya a quarts d'onze del matí i va arribar fins a la de l'U d'Octubre (on a les dotze del migdia, SCC havia convocat l'acte).

Poc abans del migdia, un grup de manifestants va llançar objectes contra la línia policial i van intentar bolcar les tanques que s'havien instal·lat per separar els dos actes. Aleshores, els Mossos van fer una càrrega i, durant una hora, van anar dispersant els manifestants que s'anaven reagrupant en carrers propers. La policia també va disparar algun projectil de foam.

Els Mossos no van detenir ningú, però sí que van identificar tres manifestants. Un d'ells, el jove de 20 anys a qui avui el Jutjat d'Instrucció 3 de Girona ha citat a declarar per desordres públics. Al noi, que és militant de la Forja, se l'investiga per haver llançat ous i trencat mobiliari urbà, en base a l'atestat que els Mossos d'Esquadra van trametre al jutjat.

Per donar-li suport, una vintena de persones s'han concentrat davant dels jutjats. La majoria, membres de la Forja, que han desplegat una pancarta amb el lema 'Organitzem l'antifeixisme. Si ataquen el jovent, no hi ha futur!'.



"Dret a reunió i manifestació"

El jove ha entrat als jutjats acompanyat de la seva advocada, Montse Vinyets, i un cop a dins s'ha acollit al seu dret a no declarar. Vinyets ha explicat que, segons es desprèn del mateix atestat, aquest 6 de desembre passat "no va existir en cap moment una alteració de la pau pública" sinó que simplement hi va haver "un exercici del dret a reunió i manifestació" contra la convocatòria organitzada per SCC.

"Entenem que no hi ha pes suficient per justificar la incoació d'un procediment penal", ha dit l'advocada. A més, Vinyets ha explicat que al jove investigat no se'l va identificar en el moment de la concentració, sinó a posteriori de la protesta. "Ell caminava pel carrer i un agent dels Mossos, de cop i volta, va dir que el reconeixia com un dels que era davant el cordó policial; i a partir d'aquí, s'engega l'atestat", ha dit l'advocada.

Ara, com a part de la instrucció, el jutjat també ha citat a declarar aquest agent dels Mossos en els propers dies. "Sí que és veritat, però, que no hi ha rastre ni d'aquest trencament de mobiliari urbà ni del llançament d'ous; i això es desprèn del mateix atestat", ha conclòs Vinyets.