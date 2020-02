Detenen un jove per tres robatoris, un d'ells amb violència, a Salt i Girona

Els Mossos van detenir el jove per tots els fets

Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove a Girona per tres robatoris, un d'ells amb violència

En un dels casos va furtar el mòbil a un home fent-li una abraçada i durant la mateixa nit, el va agredir per robar-li la cartera.

L'arrestat és un jove de 19 anys, de nacionalitat marroquina i veí de Salt. Està acusat de ser el presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació i dos delictes de furt.

El detingut compta amb antecedents per fets similars.

Mètode de l'abraçada

El primer dels fets va passar el passat 15 de febrer, cap a dos quarts de dues de la matinada, a la carrer Santa Eugènia de Salt on un noi va fer veure que es coneixien amb un home i va aprofitar per fer-li una abraçada. Amb aquest acte li va agafar el mòbil de la butxaca i tot seguit, va marxar corrents.

Aquest tipus de robatori que es fa utilitzant el mètode de l'abraçada també s'anomenat en l'argot policial «carinyoses» o «teletubbies». Cconsisteix a apropar-se a la víctima, home i d'edat avançada, que prèviament han controlat i observat que té rellotge d'alta gamma i amb l'excusa de demanar per un carrer, per exemple, entra la delinqüent, conversa amb la víctima i quan li dona les gràcies l'abraça aconseguint retirar-li el rellotge. Si la víctima s'adona del robatori i no se'l deixa treure, fins i tot utilitzen la violència.

En el cas de Girona, el lladre va fugir amb el botí. Es dóna el cas que aquell mateix dia, cap a dos quarts de dotze del vespre, l'home va tornar a veure el noi en un bar de la mateixa carretera de Santa Eugènia.

Quan li va anar a recriminar que li havia sostret el telèfon, el noi el va agredir i li va robar la cartera, que gràcies a la col·laboració ciutadana va poder ser recuperada posteriorment, segons informen els Mossos.

El segon fet va ocórrer l'endemà, el 16 de febrer, en un establiment d'oci del carrer Figuerola de Girona, on cap a les quatre de la matinada un noi es va adonar que li havien sostret el telèfon mòbil. Els agents van iniciar una recerca però no van trobar l'autor.

Després d'estudiar diversos indicis els Mossos van veure que darrere dels dos fets hi havia el mateix individu que, el mateix, a un quart de vuit del vespre, va ser detingut a la plaça Turó de Girona.

El detingut, que tenia antecedents per fets similars, va passar el dia 17 de febrer a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.