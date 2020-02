Les escoles Font de la Pólvora i Vila-roja participen en un taller de robòtica de la Mobile Week Girona 2020

L'alumnat de cicle superior de Primària de les escoles Font de la Pólvora i Vila-roja participarà avui i demà, respectivament, en un taller creatiu de robòtica i programació que s'emmarca dins de la Mobile Week Girona 2020. L'activitat es portarà a terme en cadascun dels dos centres educatius durant el matí.

Els tallers es faran amb materials reciclats i estan pensats per què els nens i nenes de 5è i 6è aprenguin a dissenyar, construir i programar amb l'enfocament educatiu STEAM. Es tracta d'una oportunitat perquè l'alumnat pugui iniciar-se en el coneixement tecnològic i pugui aprofundir en les ciències de la computació, l'alfabetització digital i la tecnologia de la informació.

A més, a través d'aquestes activitats, que esdevenen alhora un actiu per a la inclusió, els infants coneixeran alguns dels disset objectius de desenvolupament sostenible i reflexionaran sobre com podem transformar el nostre món dissenyant, construint i programant.

La tecnologia com a eina d'inclusió social, eix central de la segona Mobile Week a Girona

Demà, dia 20 de febrer, i demà passat, dia 21, es portarà a terme la segona edició de la Mobile Week Girona. Enguany, sota el lema "Tecnologia per a la ciutadania, l'eix central de la programació serà com es treballa aquesta tecnologia com a eina d'inclusió social. L'expert en estàndards W3C i govern obert i coordinador de l'Oficina Espanyola del World Wide Web Consortium, Chus García, serà l'encarregat d'obrir les jornades demà al matí.

Espais de debat sobre estereotips de gènere en les professions anomenades STEM (acrònim de "science", "Technology", "engineering" i "mathematics"), la gestió empresarial basada en valors, continguts accessibles o com les tecnologies faciliten la inclusió professional i social de totes les persones completaran la programació de les jornades.