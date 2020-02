Monocicle vs. Rússia

Monocicle vs. Rússia

L'espectacular duet rus liderat per Ekaterina Zapashnaya que vola per la carpa amb cintes aèries en l'atracció anomenada Closing eyes i el nord-americà Wesley Williams amb el monocicle més alt del món van coronar-se com a guanyadors dels Elefants d'Or d'aquesta 9a edició del Festival Internacional del Circ de Girona. L'exuberant duet rus havia pres part de la semifinal vermella i també va rebre el premi del públic, mentre que Wesley Williams havia estat aclamat a les semifinals blaves.

Entre els guanyadors dels Elefants d'Or, Plata i Bronze -vuit en total-, destaca la presència dels artistes russos, que se n'han endut fins a sis en aquesta edició, que commemorava el 50è aniversari de l'arribada del circ rus a casa nostra.

Així, els Elefants de Plata van recaure en el fibrat Andrey Lyamin amb màstil aeri (Rússia) -de la semifinal vermella-, l'espectacle Jump'n'Roll amb les piruetes en una planxa coreana (Rússia) -de la semifinal blava-, i l'artista de l'Anhui Acrobatic Troupe, que va fer equilibri amb 27 bancs (Xina) al front -de la semifinal blava. Els tres Elefants de Bronze van ser per a espectacles russos: els malabars en grup de la Troupe Sherbakov -espectacle blau-, els equilibris en escales de la Troupe Volozhanin -espectacle vermell- i el portó coreà de l'atracció Deserve to fly -semifinal vermella. Precisament, aquest número, una disciplina mai vista abans al festival, on un artista va llançant a l'aire la seva companya i la caça a l'aire, es va endur el premi de la Crítica.

El premi de la Imatge va ser per al duo Dádiva (Cuba), amb les acrobàcies al damunt del rola-rola -que es van veure a l'espectacle blau- i el premi especial del jurat se'l va endur Red Sails, el número de teles aèries interpretat pel Duo Mikhailova -participants en l'espectacle vermell.

D'entre tots els participants de l'espectacle blau i l'espectacle vermell, només 14 havien arribat a la final i van actuar en aquesta gala d'or que clausura el festival. A banda dels premiats també van accedir a la final el grup femení argentí Argendance Girls que van exhibir el seu malambo, una dansa popular dels gauchos de la pampa que juga amb el ritme dels tampocs, el ball de talons i la manipulació d'unes boles lligades que percussionen en tocar a terra. Tot i arribar a la final, no van obtenir cap guardó extra, de la mateixa manera que la xinesa Yinchuan Acrobatic Troupe i els seus equilibris sobre bicletes sense frens. Enmig dels xous, van actuar-hi la còmica Oksana Awkward i el pallasso Andrei Popylovsky.

Pel que fa a l'assistència d'aquesta edició, el festival ha arribat als 33.864 espectadors al llarg dels sis dies, una xifra que iguala pràcticament la de l'edició anterior, segons el seu director, Genís Matabosch. Enguany, a més, el festival ha coincidit amb la segona edició del Circus World Market, d'entrada lliure, on s'han reunit empreses arribades de nou països, entre els Vietnam, Rússia, Perú, Austràlia o Hongria.