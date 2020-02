Sarrià de Ter presenta al·legacions a la renovació de l'autorització ambiental d'Hinojosa

L'Ajuntament de Sarrià de Ter (Gironès) ha presentat al·legacions a la renovació de l'autorització ambiental de la fàbrica de paper Hinojosa. El consistori ha agrupat les darreres queixes veïnals perquè el Departament de Territori de la Generalitat tingui constància "del malestar del municipi" i pugui "reconsiderar la proposta de resolució".

L'alcalde, Narcís Fajula, ha explicat que durant l'hivern no hi ha "tanta incidència de pudors" al municipi, però creu que cara als mesos estivals la situació pot empitjorar "coincidint amb la pujada de temperatura". També confia que l'empresa respecti el Pla de Sorolls i el d'Olors, i de cara al setembre disposi de totes les mesures necessàries per eliminar definitivament les molèsties.