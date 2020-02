Descarten l'empresa que va guanyar el concurs per fer la marquesina del parc Central

Nou capítol frustrat per a la construcció de la marquesina del parc Central de Girona. Després d'un primer concurs públic fallit, el consistori va obrir una segona licitació per trobar alguna empresa que vulgui fer aquesta coberta entre l'estació de la Renfe i la del TAV i ara s'ha trobat que la vencedora del concurs, Conspai SL, va presentar un preu molt baix i considerat «desproporcionat o temerari» per la Mesa de Contractació de l'Ajuntament. Després de demanar-li que expliqués com pensava fer l'obra l'empresa referida no va justificar la seva oferta.

La vencedora havia guanyat el concurs per construir l'estructura que substituirà el finger (el passadís cobert que unia les dues estacions de tren) per 295.506 euros, quan el preu de sortida era de 399.605 euros.

Un dels grans dubtes de la Mesa de contractació era com explicaven la rebaixa que asseguraven que podien fer respecte al preu del quilo de ferro. Una qüestió que s'ha quedat sense resposta. Ara, s'ha demanat la documentació corresponent a la constructora que va quedar en segon lloc en la licitació, l'empresa Excavaciones Ampurdan 2000 SL.

L'objetiu de la negativa de la Mesa és no enganxar-se els dits i que l'obra no quedi aturada a mig fer. De fet hi ha el precedent del primer concurs per a aquesta mateixa instal·lació, que és el que va fer retardar l'execució del projecte. Quan l'obra ja s'havia adjudicat a l'empresa Argon Informatica després d'oferir 331.672,95 euros a meitats de l'any 2017, aquesta va fer fallida. El contracte va quedar lligat al concurs de creditors de l'empresa, no es va poder adjudicar a la segona classificada al concurs i va dificultar que l'Ajuntament rescindís ràpidament el contracte per fer una nova licitació.

Ara, la Mesa de Contractació ha demanat tota la documentació a la que ha quedat classificada en segon lloc per estudiar si compleix tots els requisits. Excavaciones Ampurdan 2000 SL ha plantejat un preu de 361.638 euros.

Multes que sumen 108.000 euros

Es dona el cas que aquesta empresa ha rebut recentment tres sancions de l'Ajuntament de Figueres, que sumen 108.000 euros per incompliments en treballs als carrers Damas Calvet, Barceloneta, Jonquera i Peralada, així com a la plaça de l'Escorxador. L'empresa ha al·legat que van suportar un deute d'1,2 milions d'euros per l'impagament de diverses factures d'obres municipals i que tot i així van seguir treballant.