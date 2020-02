La policia engega els controls diaris contra el frau elèctric a Font de la Pólvora

La Policia Municipal de Girona ha engegat els controls diaris per lluitar contra el frau elèctric a Font de la Pólvora i denunciar els qui punxen la llum. Acompanyats de tècnics d'Endesa, els agents han inspeccionat les connexions de tres blocs del carrer Mimosa. A cadascun d'ells, hi ha detectat una connexió fraudulenta i han denunciat els propietaris dels pisos. A partir d'ara, les patrulles aniran estenent els controls a la resta de blocs del carrer –en total, n'hi ha vuit- i a més, els faran en horaris diferents. La regidora de Serveis Socials, Núria Pi, subratlla que abans d'engegar els controls s'ha donat prou marge als veïns per regularitzar comptadors, amb dos tècnics anant escala per escala a informar-los.



L'inici dels controls policials és, de facto, l'última fase del pla per lluitar contra el frau elèctric allà on els fusibles dels edificis s'han tret al carrer i s'han posat en uns armaris metàl·lics tancats amb cadenat. L'obra va començar al carrer Mimosa, on hi ha vuit blocs que sumen 110 pisos.



Un cop enllestits els treballs, dos treballadors de Serveis Socials –contractats expressament- han anat pis per pis a informar els veïns. A aquells qui no tenien el comptador regularitzat, se'ls ha donat marge perquè ho fessin i se'ls ha advertit que, sinó, s'exposaven a una denúncia. "S'han penjat fulletons informatius a les entrades dels blocs i, en cas que no hi hagués ningú a dins del pis, se'ls ha passat per sota de la porta", ha concretat Núria Pi.



Aquest dijous, acabat el termini, l'Ajuntament ja ha engegat els controls policials. De moment, s'han fet en tres blocs del carrer Mimosa (els números 1, 3 i 5) perquè aquí va ser, de fet, on els operaris van començar les obres per treure els fusibles al carrer.





.

Cada dia i en hores diferents

La setmana que ve, a l'Avellaner

Acompanyats de tècnics d'Endesa, les patrulles han inspeccionat les connexions dels tres edificis. Aquí, a cada bloc hi ha setze pisos. I a cada escala, s'ha detectat un frau. La regidora de Serveis Socials ha explicat que els tècnics d'Endesa han desconnectat els habitatges i, després, la policia ha denunciat els propietaris per defraudació de fluid elèctric. "Això suposa risc per als veïns", ha dit Pi, en referència a les connexions il·legals.Segons informa Endesa, després de tallar el subministrament als tres pisos que punxaven la llum, "les càrregues han baixat més d'una tercera part" al centre de transformació que alimenta aquests blocs. I fins a un 45% a dues de les línies que passen pel carrer Mimosa.L'acció de la policia municipal ha arribat l'endemà que la Plataforma per la Dignitat de Font de la Pólvora participés en un acte davant la seu d'Endesa a Barcelona al costat d'altres entitats per reclamar a la companyia elèctrica que se sumi a l'acord pactat entre la Generalitat, les administracions locals i les entitats contra la pobresa energètica.A partir d'ara, els controls policials es faran cada dia. I sempre, en horaris diferents de manera aleatòria (tant poden ser al matí, com a la tarda, com a la nit). A més, la policia també anirà estenent els controls a la resta d'edificis del carrer Mimosa, que és on ja s'han instal·lat els fusibles a dins dels cofres metàl·lics de les voreres.D'aquesta manera, si ara hi ha una sobrecàrrega, només aquell edifici es quedarà a les fosques (a diferència del què passava fins ara, en què el tall de llum afectava tot el carrer). "A partir d'avui, veurem si el pla de sectorització realment funciona o no", ha concretat la regidora de Serveis Socials.D'entrada, però, Núria Pi ja ha dit que haver detectat tan sols tres fraus és "una bona notícia" que avala "tota la feina que s'ha fet des de fa setmanes". I aquí, la regidora de Serveis Socials també ha volgut agrair "l'esforç" dels veïns i de la plataforma per la Dignitat de Font de la Pólvora. "Allò que volem és garantir la llum a aquells qui paguen els rebuts", ha dit Pi.Ara, el pla de sectorització s'anirà estenent a més carrers del barri. La intenció és que les obres per treure els fusibles dels edificis del carrer Avellaner –el que toca després del Mimosa- comencin dilluns vinent. I que, un cop acabin, comencin després les dels carrers Castanyer i Roure (per aquest ordre).Núria Pi ja ha dit que, a tots aquests llocs, els dos treballadors de serveis socials també passaran a informar pis per pis. Però que a partir d'ara, el termini per regularitzar comptadors abans els agents no comencin a denunciar "cada cop serà més curt".